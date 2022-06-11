Terör örgütü PKK/KCK’nın oluşumu ‘ateşin çocukları’na darbe

PKK/KCK terör örgütünün şehir yapılanması 'ateşin çocukları'na yönelik Mersin merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

PKK/KCK terör örgütünün şehir yapılanması içerisinde olan ve sık sık örgüte müzahir yayın organları üzerinden kaos ve korku oluşturmak maksadıyla ülke genelinde meydana gelen orman yangınları, kundaklama ve sabotaj türü eylemleri gerçekleştirdiğini açıklayan ve kamuoyunda 'ateşin çocukları' olarak bilinen oluşuma karşı geniş çaplı operasyon başlatıldı.