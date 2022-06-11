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Giriş Tarihi: 11.6.2022 16:40

Terör örgütü PKK/KCK’nın oluşumu ‘ateşin çocukları’na darbe

BEKİR COŞKUN
Terör örgütü PKK/KCK’nın oluşumu ‘ateşin çocukları’na darbe

PKK/KCK terör örgütünün şehir yapılanması ‘ateşin çocukları’na yönelik Mersin merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

PKK/KCK terör örgütünün şehir yapılanması 'ateşin çocukları'na yönelik Mersin merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

PKK/KCK terör örgütünün şehir yapılanması içerisinde olan ve sık sık örgüte müzahir yayın organları üzerinden kaos ve korku oluşturmak maksadıyla ülke genelinde meydana gelen orman yangınları, kundaklama ve sabotaj türü eylemleri gerçekleştirdiğini açıklayan ve kamuoyunda 'ateşin çocukları' olarak bilinen oluşuma karşı geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, 11 Haziran tarihinde Mersin İl Jandarma Komutanlığınca Mersin merkezli Adana, Kütahya, Diyarbakır, Bingöl olarak 5 ilde geniş kapsamlı operasyon yapıldı.

Operasyon sonucu 26 terör örgütü mensubu kaldığı ikamette yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, yangın çıkarmak maksadıyla hazır halde bulundurulan 226 adet torpil barut, 20 adet havai fişek, çok sayıda örgütsel döküman ve dijital malzemeye de incelenmek üzere el konuldu.

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Terör örgütü PKK/KCK’nın oluşumu ‘ateşin çocukları’na darbe
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