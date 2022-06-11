Son dakika: PKK’nın şehir yapılanması ’Ateşin Çocukları’na operasyon! Çok sayıda ilde düğmeye basıldı

Son dakika haberleri: PKK/KCK terör örgütünün şehir yapılanması içerisinde olan ve sık sık örgüte müzahir yayın organları üzerinden kaos ve korku oluşturmak maksadıyla ülke genelinde meydana gelen orman yangınları, kundaklama ve sabotaj türü eylemleri gerçekleştirdiğini açıklayan ve kamuoyunda Ateşin Çocukları olarak bilinen oluşuma karşı geniş çaplı operasyon başlatıldı.

5 İLDE OPERASYON

Yapılan çalışmalar sonucunda, Mersin İl Jandarma Komutanlığınca Mersin merkezli Adana, Kütahya, Diyarbakır, Bingöl'de geniş kapsamlı operasyon yapıldı.

26 GÖZALTI

Operasyon sonucu 26 terör örgütü mensubu kaldığı ikamette yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, yangın çıkarmak maksadıyla hazır halde bulundurulan 226 adet torpil barut, 20 adet havai fişek ele geçirildi.

Çok sayıda örgütsel döküman ve dijital malzemeye de incelenmek üzere el konuldu.