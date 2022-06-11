Ülkesine yatırım yapan insanına güvenen karlı çıkar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü'nde yapımı tamamlanan Bilim Teknoloji ve Araştırma Binası Derin Teknoloji Üssü'nün açılışına katıldı. Erdoğan'ın buradaki konuşmasından satırbaşları şöyle:Bu iklimde yatırımını kendi ülkesine yapan, kendi halkına ve kendi insanına güvenen herkes kârlı çıkacaktır. Sürekli kendi ülkesini aşağılayan, kendi milletini küçümseyen, kendi devletini tahkir eden tiplerin sosyal medya propagandaları sadece komplekslerinin üstünü örtmek içindir. Bilimsel başarılarıyla, teknoloji geliştirme kabiliyetleriyle, üretme becerileriyle varlık göstermeyenlerin, ideolojik saplantılarla ülkemizin gündemini işgal etme, milletimizin zihnini bulandırma gayretleri boşunadır. Çünkü bu ülkede çalışmak, üretmek, yenilik yapmak isteyen herkesin önü desteklerle, teşviklerle, programlarla sonuna kadar açıktır.Derin Teknoloji Üssü adı verilen bu binanın ülkemizin araştırma, geliştirme, yenilik, ekosistemine çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum, milli teknoloji hamlesi vizyonumuzun bir parçası olarak görüyorum. Türkiye her alanda olduğu gibi özgün araştırma faaliyetleri konusunda da gerçek kapasitesini kullanmaya adım adım yaklaşmakta.Bu merkez, üretilen bilgiyi teknolojiye dönüştürerek ülkemize güç katacaktır. Altyapıların bir kısmı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteğiyle kurulmuştur. Mesela, biyoyakıttan gıda takviyesine, hayvan yeminden gübreye kadar pek çok alanda uygulama imkânı olan ülkemizin fosil yakıtlara bağımlılığını azaltacak çalışmalardır.Ülkemizin iklim değişikliği ve çevrenin korunması ile sıfır atık hedefine de destek verecek doğal kaynakların etkin kullanımına yönelik çalışmalar bu birimde yürütülecek. Desteklenen bir diğer çalışma da sağlık sektörüne yönelik ilaç, aşı, tıbbi cihaz üretimi yapan KOBİ'lere yönelik araştırma, geliştirme, destek laboratuvarları projesi.Dünyanın en önemli sağlık hizmetleri merkezi olma hedefimiz var. Önümüzdeki yıl küresel sağlık pazarından 10 milyar dolarlık pay almayı hedefliyoruz.Sağlık ürünleri ve teknolojilerini ülkemizde geliştirmeye yönelik yol haritamızı kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerle daha önce kamuoyuyla paylaşmıştık. Yol haritamızda yer alan 9 stratejik hedefi, 5 stratejik amacı, 31 politika ve eylemi, 5 kritik projeyi titizlikle takip ediyoruz. Koronavirüs salgını ve ardından başlayan Rusya- Ukrayna Savaşı tüm insanlığa çok önemli mesajlar vermiştir.Güçlü bir sağlık altyapısına sahip olmayan ülkeler ne kadar zengin, ne kadar müreffeh olurlarsa olsunlar, ciddi tehditler karşısında çaresiz kalmışlardır. Türkiye, sağlık altyapısına yaptığı yatırımlar sayesinde bu büyük krizi en az kayıpla atlatmayı başarmıştır.SALGIN döneminde sağlık sektörünün en az savunma sanayii kadar kritik öneme sahip olduğunu hep birlikte gördük. Sağlık sektörünün ihtiyaçlarını yerli ve milli imkânlarla karşılayarak hem cari açığı azaltmak hem bu tür ürünlerin ihracatını geliştirmek istiyoruz. Derin Teknoloji Üssümüz ayrıca kömürden doğalgaz üretimi, deprem acil müdahale sistemi, deprem güvenliği, genetik araştırmalar, nano malzeme, robotik araştırmalar gibi pek çok farklı çalışmaya da ev sahipliği yapacak.CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın konvoyu Üsküdar Küplüce Mahallesi Tomruk Caddesi'nde durdu. Caddede köfteci dükkânı bulunan Saime ve Adnan Yığcı çifti bir süre sohbet ettiği Erdoğan'ı bu ayın 26'sında oğullarının düğününe davet etti.Yığcı çifti, Erdoğan'a davetiye de verdi. Saime Yığcı, "Durdurdum konvoyu. Davetiye verdim, telefonumu da yazdım. Mutlu olurum düğünde kendini görürsek" dedi. Adnan Yığcı ise "Bazen elimizi kaldırsak duruyor, bazen kendiliğinden duruyor. Kentsel dönüşümü hızlandıracağını söyledi" dedi. DHA