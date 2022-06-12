AK Parti 6 milyon genç için kolları sıvadı

AK Parti, bir yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yönelik genel merkez ve yerel teşkilatlarında çalışma başlattı. Bu kapsamda AK Parti'ye oy veren seçmenlere yönelik de önemli bir analiz yapıldı.Muhalefetin, gençlerin AK Parti'ye oy vermediği ve partinin giderek yaşlandığı yönündeki algı operasyonuna ise rakamlarla yanıt geldi. AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, sayısal verilerle bu iddianın doğru olmadığını ortaya koydu.Kandemir, AK Parti'nin 18-30 yaş arası 1 milyon 223 bin, 30-40 yaş arası 2 milyon 575 bin, 40-50 yaş arası 2 milyon 925 bin, 50-60 yaş arası 2 milyon 263 bin, 60 yaş üstü 2 milyon 420 bin üyesi bulunduğunu belirterek, "Bu tablodan da görüleceği gibi AK Parti yaşlılar partisi değil, aksine gençler heyecanlı bir şekilde AK Parti'ye üye oluyorlar" diye konuştu.AK Parti'nin sahadaki ilk çalışmasının, 2023 seçimlerinde sandığa gidecek olan 6 milyon genç seçmene yönelik olması bekleniyor.