Akademisyenler evrak gasp etti

Boğaziçi Üniversitesi'nde 4 akademisyenin, üniversitenin bilgi işlem merkezini bastığı ve bazı evrakları gasp ettiği ortaya çıktı.Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı'nın önceki gün düzenlenen Kandilli Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası'nın açılış töreninde olmasını fırsat bilen Prof. Dr. Tuna Tuğcu, Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Prof. Dr. İbrahim Semiz ve Prof. Dr. Emre Otay'ın üniversitenin ana kampüsünde bulunan bilgi işlem merkezine baskın düzenlediği öğrenildi. 4 akademisyenin bilgi işlem merkezindeki personeli tehdit ettiği, yetkileri olmadığı halde bazı evrakları gasp ettiği tespit edildi. 4 akademisyen hakkında adli ve idari soruşturma başlatılacağı öğrenildi. Adı geçen isimlerin, aynı zamanda üniversitede yaşanan eylemlere katıldığı öğrenildi.