Bakan Özer’den meslek lisesi açıklaması: Ekonomiye katkısı 5 ayda yaklaşık 560 milyon liraya ulaştı

Bakan Özer, yazılı açıklamasında, mesleki eğitimin yaşanan paradigma değişimi, geliştirilen projeler ve yapılan yatırımlarla yeniden Türkiye'nin umudu olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini, dönüşümün üretime de doğrudan yansıdığını kaydetti.

Mesleki eğitimde kurulan Ar-Ge merkezleriyle artık inovatif çalışmalar yapıldığını, patent, marka, faydalı model ve tasarım tescilleri alındığını belirten Özer, "Meslek liselerimizde, 2022 yılının ilk 5 ayında üretimden elde edilen gelir, 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 231 artırarak, yaklaşık 560 milyon liraya ulaştı. Bu ürünler, katma değeri olan ürünler. Meslek liselerimiz, yerli ve milli üretimimize taze bir soluk katıyor, artık yurt dışına ihracat da yapıyor. Gelinen nokta gerçekten çok sevindirici." ifadelerini kullandı.

EN FAZLA GELİR ANKARA, İSTANBUL VE GAZİANTEP'TEN

Bakan Özer, bu yılın ilk 5 ayında, üretimden en fazla gelir sağlayan ilk 3 ilin sırasıyla Ankara, İstanbul ve Gaziantep olduğunu belirterek, "Bu dönemde, mesleki ve teknik eğitim okullarımız, Ankara'da 54 milyon 230 bin, İstanbul'da 48 milyon 552 bin, Gaziantep'te 45 milyon 327 bin lira gelir elde etti." bilgisini verdi.

GAZİANTEP BEYLERBEYİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİRİNCİ

Bakanlık verilerine göre, okul bazında yapılan üretim sıralamasında, 14 milyon 132 bin lira ile Gaziantep Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu. Ankara Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9 milyon 203 bin liralık üretimle ikinci, Hatay Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 8 milyon 624 bin liralık üretimle üçüncü oldu. Bu okullarda üretim, bilişim teknolojileri, elektrik elektronik teknolojisi, metal teknolojisi, kimya teknolojisi, makine teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı, yiyecek içecek hizmetleri alanlarında yapıldı.

Türkiye genelinde, bu yılın ilk 5 ayında, üretimden en fazla gelir getiren alanlar, yiyecek içecek hizmetleri, mobilya ve iç mekan tasarımı, konaklama ve seyahat hizmetleri, kimya teknolojisi ve bilişim teknolojileri olarak sıralandı.