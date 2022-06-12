Bizde kuru laf yok, somut icraat var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Van Beşyol Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu:Allah bu dünyada bizi Van'sız öteki dünyada da imansız bırakmasın. Birileri bölücülük naraları atarken biz kardeşlik türkülerini bunun için söyledik. Birileri anne babaların gözyaşlarını, çocuklarımızın canlarını, sizlerin sıkıntılarını kendi sapkın ideolojilerinin mezesi haline getirmeye çalışırken biz yaşatma peşinde olduk. Birileri evlatlarınızı dağa götürüp onların kanı üzerinden kendi çocuklarına müreffeh bir gelecek kurarken biz onlara iyi bir gelecek kurma çabası içindeyiz. 13-14 yaşındaki yavruları Kandil'e kaçıranlara hesabını soruyoruz, soracağız. Birileri size yaşamayı çok görürken biz insanı yaşat ki devlet yaşasın diyerek kendi gövdemizi namlulara siper ettik.Van'ı daha büyük eser ve hizmetlere kavuşturmayı sürdüreceğiz. Van'a toplam yatırım bedeli 4.1 milyar lira olan 154 eser ve yatırımla geldik. Van bunlara layık.Van bizi bilir, biz de Van'ı biliriz. Hamdolsun havalimanından buraya kadar caddenin kenarlarında on binlerin bizi bağırlarına bastığını görmek bizim için ayrı bir mutluluk oldu. Van attığı bu adımla o birilerini yolda bırakacaktır. Buna inanıyoruz muyuz? Biz size âşığız. Neşet Ertaş 'Aşkınan koşan yorulmaz' diyor. Biz de aşkınan koşuyor ve yorulmuyoruz. Sizin için Ferhat olduk, dağları deldik.Hükümete geldiğimiz günden beri Van'ı yeni proje, yatırım ve hizmetlerle kalkındırmak için çalıştık çabaladık. Allah rızası ve millete hizmet gayesiyle yaptık. Hangi hükümet Van'ı bu seviyede eser ve hizmetlerle kalkındırdı, geliştirdi? Hiçbiri. Yaşı yetenler bizzat kendileri, yaşı yetmeyenler büyüklerine sorarak 25-30-40 yıl önceki haliyle bugünü karşılaştırsınlar. Aklı, vicdanı olan herkes bu mukayesenin ardından aradaki farkın 20 yıllık değil, asırlık olduğunu kabul edecektir. Kuru lafla, istismarla, yalan, iftira ile işimiz olmaz. Biz hep somut icraatla konuşuruz. Van'a son 20 yılda 38 milyar liralık yatırım yaptık. Bunlar kamu yatırımı. Bu bütçeyle eğitimde 9682 yeni derslik inşa ettik. 8279 kapasiteli yüksek öğrenim yurtları açtık. 54 spor tesisi inşa ettik. Aç açık bırakmamak için elimizden geleni yaptık. 19 hastane, 103 adet sağlık tesisi inşa ettik. 2011 yılındaki deprem sonrası 25 bin konut, kamu binası, okul, cami, sosyal tesis inşa ederek sahiplerine teslim ettik. AK Parti olarak biz yaptık. 820 konut, 420 ahır, sosyal tesisler ve konaklama birimleri yapımına devam ediyoruz.Van Depremi'nin gecesinde Erdoğan buradaydı. HADEP neredeydi, ben Kürt'üm diyenler neredeydi? Benim için Kürt ve Türk kardeşlerim arasında fark yok. Yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz. Dün de bugün de ayrım yapmadık, yapmayız.Van'ı susuz bıraktılar mı? Bunu kim çözmeliydi, belediye. Erdoğan su sorununu çözdü mü? 'Benim kardeşlerimi kimsenin susuz bırakma ya hakkı yok' diyordum, su sorununu çözdüm. Şu anda böyle bir sorun var mı? Yok ve olmayacak.Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nü korumak için birçok yatırım yapıldı. Dip tarama çalışmasıyla gerçekleşen temizliğin yanı sıra atıklardan korumak ve sürdürülebilirlik için tesis yatırımları gerçekleşti. Yatırım bedeli 532 milyon lira olan Van Merkezi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi hayata geçirildi. 1 milyon nüfusa yetecek şekilde planlanan tesis günlük 200 bin metreküp suyu işleme kapasitesine sahip. Van'da bulunan katı atık tesisi ise çevre kirliliğini önlemenin yanı sıra 20 bin hanenin elektriğini sağlıyor.Van'da kışların çetin geçtiği merkeze 109 km uzaklıktaki Çaldıran ilçesi artık hastalarını merkezdeki hastanelere taşımak zorunda kalmayacak. 75 yatak kapasiteli Çaldıran Devlet Hastanesi açılışı yapan projelerden biri. 15 bin 980 metrekare kapalı alana sahip hastanede dahiliye, çocuk, kadın doğum, genel cerrahi ile aile hekimi alanlarında hizmet verilecek.Van'daÇatak 15 Temmuz Millet Bahçesi 27 bin 840 metrekare proje alanıyla hayata geçerken, Erciş Millet Bahçesi 20 bin 500 metrekarelik alana kurularak vatandaşların hizmetine sunuldu. Erciş'te hizmete sunulan spor ve dinlenme tesisleri de gençlerin gözdesi olacak.2011'de601 kişinin hayatını kaybettiği depremler ile yıkımın yaşandığı Van'ın yeniden imarı için Başkan Erdoğan'ın talimatıyla devletin tüm imkânları seferber edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın TOKİ eliyle yaptığı çalışmalar sonucu, deprem sonrası toplam yatırım değeri 4 milyar lira olan 24 bin 71 konut ile beraber yüzlerce okul, hastane, işyeri, köy evi vatandaşlara kazandırıldı.Toplu açılış töreninde temeli atılan dev yatırımlardan biri de Van Çevreyolu projesi. Kent içi trafiğini rahatlatacak, Edremit'ten başlayarak merkezin doğusundan geçerek Erciş yoluna bağlanacak Van çevreyolu, 41 kilometre olarak projelendirildi. Çevreyolu Kurubaş mevkiinde Hakkâri Yolu'na, Beyüzümü mevkiinden Özalp- Saray-Kapıköy Sınır Kapısı Yolu'na bağlanarak lojistik hatta kesintisiz ve konforlu bir ulaşım imkânı da sunacak.SABAH, Başkan Erdoğan'ın toplu açılış töreni öncesi Vanlıların nabzını tuttuBiz AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetinden memnunuz.2023'te Erdoğan tekrar kazanacak inşallah.AK Parti'nin kentimiz için yaptığı hizmetler hayırlısı olsun.Depremde buradaydım ailemden birçok kişi öldü. Hemen yeni evler yapıldı. 6 ay içinde evimiz oldu. Maddi manevi tüm yardımlar yapıldı. Başka bir devlet asla bunu yapmazdı. Tarım ve hayvancılıkta tüm destekleri verdi. Van'ı yeniden imar etti. Kentimizin mimarı Erdoğan.Eskiden cumhurbaşkanı, başbakan kentimize hiç gelmezdi. Tek tük geliyordu. Sayın Erdoğan çok sık ziyaret ediyor. Erdoğan milletine âşık bir lider.Van yapılan yatırımlarla yeniden Doğu'nun incisi haline geldi. Çok memnunuz. Başkan Erdoğan'ın sık sık Van halkıyla bir araya gelmesi çok güzel.Başkan Erdoğan, yanına gelmek için gözyaşı döken 11 yaşındaki Ayşegül Oflaz, Rümeysa Gümüşlü ve 7 yaşındaki Benilay Halat'ı kürsüye çağırdı. Başkan Erdoğan, akşam da gençlik buluşmasında yanına gelip sevinçten ağlayan küçük kızı, "Sen ağlarsan ben de ağlarım" diyerek teselli etti.