CHP’li başkan, birim müdürlerini görevden aldı

Balıkesir'de, kiraladığı arsada düzenleme yapan belediye iş makinelerinin geri çekilmesi talimatını verdiği gerekçesiyle Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan Arslan'a makamında saldırı düzenleyen Mecit Temur, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Geçen hafta meydana gelen olayda, belediye başkanı ile görüşme yaptığı esnada Arslan'a kafa atarak burnunun kırılmasına neden olan Temur, cezaevine gönderilirken, Arslan'ın da tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Bu arada Edremit Belediye Başkanı Arslan'ın, olayda kusuru olduğu gerekçesiyle Fen İşleri Müdürü Abdullah Kesici, Park Bahçeler Müdürü Yusuf Madanoğlu ve Güvenlik Amiri Sedat Bulduk'u görevden aldığı öğrenildi.