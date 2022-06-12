Gemlik Yürüyüşünde polise yumruk

Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) öncülüğündeki bir grup eylemci, "Tecrit Siyasetine Karşı Özgürlüğü Savunmak İçin Gemlik'e Yürüyoruz" sloganıyla Bursa'nın Gemlik ilçesine gerçekleştirilecek yürüyüşün İstanbul ayağı için, Kadıköy'de toplandı.



SAVCILIK HARETKETE GEÇTİ

İzinsiz bu gösteri kapsamında polisler tarafından katılımcılara uyarı yapıldı. uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar eden gruba karşı başlatılan, '2911 sayılı yasaya muhalefet, görevli memura direnme ve terör örgütü propagandası yapma' suçlarından 70 şüpheli yakalandı. 25 eylemci hakkında gözaltı talimatı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından polise yumruk atan ve izinsiz gösteriye katılan yasama dokunulmazlığı kapsamında bulunan Miletvekillerinin kimliklerin ve eylemlerin tespit edilmesi talimatı verildi.