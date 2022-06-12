‘Göçü kaynağında durduruyoruz’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi Başkanlığı Konferans Salonu'nda 'göç' konulu basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Yabancı sayısı toplam nüfusun yüzde 25'ini geçen 781 mahallenin yabancılar için ikamete kapatıldığını belirten Soylu, "1 Temmuz'dan itibaren oranın yüzde 20 olarak uygulanması sağlanacak. Böylelikle 1200 mahalle ikamete kapatılacak" dedi. Türkiye'nin göçü kaynağında engelleme çalışmalarına da değinen Soylu, "Eğer göçü kaynağında durdurmasaydık sınırlarımızda biriken 8 milyon insan da 6 milyonu Suriyeli, 2 milyonu İranlı, onlar da gelecekti" dedi. Soylu şu mesajları verdi:Şimdi İdlib'de sınırın ötesinde briket ev yapıyorsunuz. Cerablus, Azez, Mare, Afrin, Tel Abyad, Resulayn yani bütün müdahale ettiğimiz, güvenli hale getirdiğimiz bölgelerde güvenli ortam oluşturuyorsunuz. Afganistan'a iyilik treni gönderiyorsunuz. Bunu organize etmeye çalışıyorsunuz ve göçü kaynağında durdurmak istiyorsunuz. Eğer böyle olmasaydı, biz sınır duvarlarını Doğu'dan yapmasaydık, eğer göçü kaynağında durdurmasaydık sınırlarımızda biriken 8 milyon insan da 6 milyonu Suriyeli, 2 milyonu İranlı, onlar da gelecekti. Bu da büyük bir politikadır.Sınır dışı oranını geçen yıl yüzde 11'den yüzde 53'e çıkardık. Her yakalanan 100 kaçak göçmenin 53'ünü geri gönderiyoruz. Sınır dışı olayı kolay değil. Önce kimliğini tespit edeceksin, ülkesini tespit edeceksin. Örneğin ülkeye geldiğinde pasaportunu yırtıyor, üzerinde belge bırakmıyor. Geri gönderme merkezlerimizde toplam 25 bin geri gönderilecek insan var. Yakalanan toplam kaçak göçmen sayısı 110 bin. Biz kaçak göçle mücadeleye bugün başlamadık, bize haksızlık yapılıyor.Yerli ve milli parmak izi makinemiz çalışıyor. Dünyada 7 ülkede var, biri de biziz. İstanbul Havalimanı'nda başladı, diğer yerlerde de başlatacağız.Sınırlarda yaklaşık 2 milyon 626 bin 170 kişi yakalandı. 1 milyon 246 bin göçmeni yurtiçinde yakalamışız. Bunun 334 bin 696'sını geri göndermişiz. Bunların bir kısmını almışız geri gönderme merkezine, bir kısmına da demişiz ki 'Sen kaçağa düştün, 10 gün içerisinde seni terke davet ediyorum'. Toplam 27 bin 44 kişiyi de terke davet etmişiz. Yani toplam 361 bin 740 kişiyi biz bugüne kadar göndermişiz. Peki diğerleri ne olmuş? Diğerlerinin bir kısmı uluslararası korumaya başvurmuşlar. Bunlar 101 bin kişi. Son 6 yılda Avrupa'ya geçen 667 bin kişi. Türkiye'den toplam 506 bin 280 kişi de gönüllü olarak Suriye'ye geri dönmüş.Yeni gelenleri tespit için yeniden kampların devreye sokulacağını aktaran Bakan Soylu, "Türkiye'de 3 milyon 674 bin kayıtlı Suriyeli var, 122 bini pasif. Yani biz 2.5 yıl önce bunların Türkiye'de olmadığını tespit ettik. Biz kendimize süre verdik. Peyderpey bunları da sayıdan düşeceklerdir. Özellikle son zamanlarda Şam'dan çok Suriyeli geliyor. Gelenleri Hatay'daki kamplarımızdan birine alacağız. Burada belli bir süreç içerisinde barındıracağız. Nereden geldiğini tespit ettikten sonra geri göndermiş olacağız" diye konuştu.