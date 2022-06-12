Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu Başkanlık vekaletini İYİ Partili Aksu'ya verdi CHP karıştı!
Giriş Tarihi: 12.6.2022 12:44 Son Güncelleme: 12.6.2022 12:59

SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu Başkanlık vekaletini İYİ Partili Aksu'ya verdi CHP karıştı!

SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu Başkanlık vekaletini İYİ Partili Aksu’ya verdi CHP karıştı!

Son dakika bilgisine göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2 günlük şehir dışı programı çerçevesinde Başkanlık vekaletini CHP'li Hüseyin Aksu'dan aldı. İYİ Partili Akın Gürkan'a verdi. KararCHP'liler tarafından tepkiyle karşılandı. İttifak ortakları arasında kriz çıktı.

Son dakika haberleri... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki başkan vekaleti CHP ve İYİ Parti arasında kriz çıkardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 11 Haziran ve 12 Haziran tarihlerinde İstanbul dışına çıkma akrarı aldı. İmamoğlu, il dışına çıkması nedeniyle yerine daha önce vekalet eden ve 'Başkan Yardımcısı olarak' görevlendirilen CHP'li İBB Meclis Üyesi Hüseyin Aksu yerine İYİ Partili Akın Gürkan'a vekalet verdi.

İlgili makamlara gönderilen yazıda, "11.06.2022, 12.06.2022 tarihleri arasında 2 gün il dışında olacağımdan, bu süre zarfında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Vekaleti görevi, Meclis Üyesi Sayın Akın Gürkan tarafından yürütülecektir" ifadelerine yer verildi.

Görevin CHP'li Aksu'nun yerine İYİ Partili Gürkan'a verilmesi özellikle CHP'liler tarafından tepkiyle karşılandı. Eski İBB Meclis Üyesi CHP'li Hüseyin Sağ "20 yıldır İBB Meclisini takip ederim, ilk defa böyle bir uygulamaya denk geliyorum. İBB CHP'li Meclis üyeleri yeterli değil demek ki." dedi.

İBB Başkan vekilliği İYİ Parti’ye verildi, CHP karıştı | Video

Aksu ayrıca "Vekaleti İYİ Partili üyeye vermiş. Bence CHP İBB grubuna hakarettir" diye ekledi.

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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu Başkanlık vekaletini İYİ Partili Aksu'ya verdi CHP karıştı!
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