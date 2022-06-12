Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Giriş Tarihi: 12.6.2022 13:39 Son Güncelleme: 12.6.2022 13:40

SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika açıklamasında bulunan Milli Savunma Bakanlığı: Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Son dakika açıklamasında bulunan Milli Savunma Bakanlığı: Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
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