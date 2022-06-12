SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika açıklamasında bulunan Milli Savunma Bakanlığı: Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.
Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.https://t.co/xvOKcGgqpk#MSB pic.twitter.com/cBZuqvSQeN— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 12, 2022