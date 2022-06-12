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Giriş Tarihi: 12.6.2022

Terör cephaneliği ele geçirildi

ANKARA
Terör cephaneliği ele geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağarada, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat bulundu. Milli Savunma Bakanlığı, "Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz" mesajı verdi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ele geçirilen silahlar arasında 2 RPG-7 roketatar, AT-4 tanksavar silahı, 3 M-16 piyade tüfeği, 7 AK-47 piyade tüfeği, 2 PKMS makineli tüfek ve 3 yedek namlusu, Zagros keskin nişancı tüfeği, Dragunov keskin nişancı tüfeği, tamburalı 6'lı bombaatar, Doçka uçaksavar silahı, 45 el yapımı patlayıcı, 70 savunma el bombası, 90 taarruz el bombası, 4 M-18 gaz el bombası, 10 RPG-7 antitank mühimmatı, 3 RPG-7 anti-personel mühimmatı, 46 RPG-7 sevk fişeği, 112 tahrip T-40 mühimmatı, 1500 uçaksavar mühimmatı, 2 bin AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 1000 M-16 piyade tüfeği mühimmatı, 6 bin 100 Dragunov keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 20 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 8 Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 35 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 2 Zagros keskin nişancı dürbünü, 5 termal silah dürbünü ve 8 telsizin ele geçirildiği duyuruldu.

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Terör cephaneliği ele geçirildi
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