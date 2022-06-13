AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç: Sağlıkta önemli başarı hikayeleri yazdık

Konuşmasında, sağlıktaki başarı modelinin üç ana başlığı bulunduğunu, bu yüzden birinci basamak sağlık hizmetlerini yeniden düzenleyerek aile hekimliği sistemine geçildiğini, sağlık hizmetlerinde eşgüdümün sağlandığını ve tüm hastanelerin Sağlık Bakanlığı'nın çatısı altında toplandığını, son olarak da sağlığın hizmet sunumuyla finansmanını birbirinden ayırarak sosyal güvenlik şemsiyesi altına alındığını belirten Vekil Kılıç şunları söyledi: "Yapılan devrim niteliğindeki uygulamalarla çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Öncelikle sağlık göstergelerimizde önemli iyileşmeler oldu. Bebek ve anne ölüm hızlarını 5 kat azalttık. Hastanelerimizi modernize ettik. Hastane yaş ortalamamızı 50'den 10'a indirdik. Şehir hastanelerini kurduk. Sağlık çalışanları sayımızı 300 binden 1 milyon 200 binlere çıkardık. Sağlık insan kaynağımızı ülke genelinde adil ve dengeli bir şekilde dağıttık. Bütün bunların sonunda sağlıkta memnuniyet oranımızı önemli ölçüde arttırdık. Vatandaşımızı ve ülke kaynaklarını finansal açıdan koruduk. Sağlıkta erişim oranını kat kat arttırdık".

"TÜRKİYE ZORLU COVID GÜNLERİNDE DEVLET-MİLLET EL ELE BÜYÜK BİR MÜCADELE VERDİ"

Sözlerinin devamında, iki yıllık pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları ile vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Vekil Kılıç, "Türkiye zorlu covid günlerinde devlet-millet el ele büyük bir mücadele vermiştir. Elbette pandemi sürecinde de görülmüştür ki, sağlık altyapımız ve yetişmiş insan kaynağımız Covid'le mücadelemizde en büyük silahımız olmuştur. Bu süreçte yerli ve milli solunum cihazı ile birlikte covid aşısını bulan bir ülke olarak dünyadan pozitif ayrıştığımızı da ifade etmek durumundayız" şeklinde konuştu.