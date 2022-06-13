Bakan Bozdağ: Yaptıklarının hesabını Türk milleti adına yargıya verecekler

Adalet Bakanı Bozdağ katıldığı bir TV programında şunları söyledi:

Yasama dokunulmazlığı şiddet uygulamak için değildir

Türkiye'de yasama dokunulmazlığı, esasında milletin temsilcisi olan milletvekillerinin her türlü korku, baskı, tehdit, endişeden uzak kalarak temsil ettiği Türk milletinin iradesini Ankara'da cesurca temsil etmek, onların taleplerini Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında hür ve gür bir biçimde ifade etmek için tanınmıştır. Yoksa bir milletvekilinin terör örgütlerinin önünde, arkasında, içinde ortasında yer alarak devletin polisine, askerine, hâkimine, savcısına ve kamu görevi yapanlarına saldırmak ve onlara şiddet uygulamak için tanınmış bir imkân değildir. Bu kalkan, vekillik vazifesini yapmak içindir. Onun dışındaki şeyler bu kalkandan istifade edemez. Bu nedenle de böyle bir fiil olduğu zaman Cumhuriyet başsavcılıkları soruşturma başlatıyor.

KİMSENİN HAKKI DA HADDİ DE DEĞİL, GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAK

Dün İstanbul'da yaşanan hadise üzerine de 70 kişi hakkında işlem yapıldığını ve bunlardan 25'iyle ilgili gözaltı karar verildiğini öğrendim ve bunlarla ilgili vekil olduğu için soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Buraya gelince gerekli işlemler yapılacak, fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildikten sonra da eminim Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma Komisyonu ve Genel Kurul bu haddini ve kendini bilmez milletvekili demeye dilim varmıyor ama maalesef o sıfatı elinde bulunan kişi hakkında gerekli Anayasal iş ve işlemleri yapacaklardır. Kimsenin Türk polisine, Türk askerine el kaldırma hakkı da değildir, haddi de değildir.

ANCAK TERÖRİST BİRİNİN YAPACAĞI EYLEM

Maalesef bunlar terör örgütünden ve arkalarında olan başka destekçilerinden aldıkları güçle hadlerini de aşıyorlar ve suç da işliyorlar. Başka başka eylemlere de sapıyorlar. Bunlar her defasında karşısında aziz Türk milletinin ortaya koyduğu irade ile şekillenen hukuku bulacaklardır, yargıyı bulacaklardır, yaptıklarının hesabını Türk milleti adına yargıya vereceklerdir. Kimsenin yaptığı kimsenin yanına kar kalmayacaktır. Milletvekilliği sıfatını taşıyan birisinin yapacağı bir eylem değildir. Bu, ancak terörist olan birinin yapacağı bir eylemdir. Polise saldırmak ne demek, tokat atmak ne demek? Bu hainliğin, alçaklığın haddini ve kendini bilmezlerin farklı bir ifadesidir