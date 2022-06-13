FETÖ’cüler, itirafçı kaymakamı tehdit etti: Seni takip ediyoruz, dikkat et

"ATTIĞIN HER ADIMDAN HABERİMİZ VAR"

Örgütün toplantılarına katılmayı aksattıktan sonra beni sürekli farklı kişiler aradı. 'Seni takip ediyoruz haline hareketlerine dikkat et attığın adımdan haberimiz var. Bunları senin iyiliğin için söylüyoruz' dediler. 'Seni sahipsiz bırakmayız' diyerek beni sürekli farklı insanlarla tanıştırdılar" dedi. Darbe girişimi sırasında mesleğini yaptığını ifade eden C.M., etkin soruşturmanın her aşamasında örgüt mensubu olarak bildiği kaymakamları ve mahrem imamları da teşhis edeceğini beyanına ekledi.