FETÖ’nün TSK’daki mahrem imamlarına operasyon: 12 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce haklarında işlem yapılan örgüt mensubu askerlerden itirafçı olanların bir kısmının ifade ve teşhislerinde adı geçen, ayrıca kontörlü/ankesörlü sabit hat irtibatıyla örgüte mensubiyet yönünde tespitler bulunan, örgüt evlerinde askeri okul sınavlarına öğrenci hazırlayan ve Bank Asya hesap hareketleri bulunan şüpheliler hakkında çalışma başlatıldı.FETÖ/PDY sözde TSK yapılanmasının asker ve sivil şahıs unsurlarına yönelik yürütülen planlı operasyonlar dizisinin 28. operasyonu kapsamında 7 ilde 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgütün TSK'daki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri daha önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.