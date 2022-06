Gençler geleceklerini bizde görüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önceki gün Van'da gerçekleştirilen toplu açılış töreninin ardından Edremit'te Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri Kocaelipark'ta gençlerle bir araya geldi. Gençlerin heyecanından, dinamizminden istifade ettiklerini belirterek, bu programlara büyük önem atfettiğini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:Son bir yılda Van'la birlikte 22'nci gençler buluşmamızı gerçekleştirmiş oluyoruz. Hani birileri diyor ya "AK Parti'nin gençlerde tabanı yok" filan diye, buyurun gençler burada. Şu anda biz gençlerde hiçbir partiyle mukayese edilemeyecek üye sayısına sahibiz.Partimizin sadece gençlik kolları olarak 1.5 milyon üyemiz var. Tümünü aldığımız zaman şu anda üye sayımız yaklaşık 11.5-12 milyona ulaştı. Fakat bizim kadın kollarında da üye sayımız çok yüksek, yani orada da şu anda 3.5-4 milyon şu anda kadınlarda üye sayımız var. Bütün bu üye sayılarıyla diğer partilerin tamamını toplayın bizim partimizin üye sayısına ulaşamazlar.2023 bu ülkede yeni bir kırılma olacak ama sizden büyük bir gayret istiyorum. Gençleri geleceğimiz, geleceğimizin teminatı olarak gördük. Siyasete ilk adımını gençlik kollarında atmış biriyim ben. Bunların hiç birinin böyle bir geçmişi yok. Altılı masadaki kimsenin böyle bir geçmişi yok.Bu ülkenin gençleri geleceği bizde görüyor. Gençlerimiz bize güveniyor. Biz de gençlerimize güveniyoruz. Geçmişinize bakmadan bir de çıkmış bizim gençlik ile ilgili politikalarımızı eleştirmeye cüret ediyorsunuz. Gençlerimizin hayat standartlarını artıran kadro biziz. Siyaseti gençleştiren, seçme ve seçilme yaşını 18'e indiren biziz. Gençlerin sıkıntılarını yine biz çözeceğiz. Dertlerine yine biz derman olacağız. Gençlere salt seçmen olarak bakmıyoruz. Kimsenin gençleri bozuk para gibi harcamasına izin vermeyeceğiz.15 Temmuz Darbesi'nde doğrudan canımıza kastedildiğinde yanımızda gençler vardı. Bay Kemal kahvesini yudumlarken biz milletimizle beraberdik. Son 20 yıldır olduğu gibi bugün de gençlerin en çok tercih ettiği parti biziz.(Dünyada yaşanan ekonomik kriz) Tüm dünya bir ekonomik çıkmazın içinde. Bir tarafta Ukrayna-Rusya savaşı var. Ciddi anlamda tarım ürünlerinin bu ülkelerden geldiğini biliyoruz. Bizim sıkıntımız yok. Stoklarımıza 5 milyon buğdayımız var. Bakan arkadaşlarım görüşmeler yaptılar. Bu işi farklı bir boyuta getirmek sadece kendimize değil üçüncü ülkelere de mal gönderme gibi bir çalışmanın içinde olacağız. Bu görüşmeler yapılıyor. Gelecek hafta Putin ve Zelenski ile görüşebiliriz.Biz Haliç'i temizlerken, Haliç'in dip taramasını yaptık 9.5 milyon ton çamur çıkardık ve Alibeyköy'de bir ocağa naklettik. Orada balık tutulurken, Haliç yeniden kokmaya başladı. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere bu emanetleri geri alacağız.(Efes 2022 Tatbitakı) Oradan bir yerlere mesaj verdik, nereye verdiğimizi anlıyorsunuz değil mi? Onlar da anlamış olacaklar ki hemen bir toplantı yaptılar üçlü, onlarınki altılı masa değil üçlü masa. Bir momentum açıkladılar, bu momentumla da artık bundan sonra Türkiye'nin aleyhinde herhangi bir açıklama, konuşma yapmayacağız. Bana da Dışişlerinden arkadaşlar 'Böyle böyle, bu konuda söyleyecek bir şeyiniz var mı'. Söyleyeceklerimizi biz zaten söyledik, dolayısıyla yeni söyleyeceğimiz bir şey yok biz adamın lafına inanırız, adam olmayanın değil.Seni ben Vahdettin Köşkü'nde ağırlayacağım, yemek ikram edeceğim, o yemekte seninle bir şeye varacağız, mutabakata, 'Bundan böyle biz direkt olarak ikimiz konuşalım, aramıza üçüncü kişileri sokmayalım' tamam. Ya aradan 15 gün geçti, 3 hafta geçti sen gidiyorsun Amerika'ya, Amerika'da Senato'da kalkıp Türkiye'nin aleyhinde konuşma yapıyorsun, F16'larla ilgili konuşma yapıyorsun, yemezler Miçotakis, yemezler. Her şeyden önce bu milletin mayası öyle dalgaya malgaya gelmez. Biliyorsun, bu dalga malga, filan falan bunları geçmişte ataların senin çok iyi bilirler, tekrar yeniden bunları yenilemeye kalkmayın, faturası ağır olur.5 artı 4 üsler kuruldu, ne kurarsanız kurun. 'O kurulan üsleri niçin yaptınız' filan diye sorduğumuz zaman verdikleri cevap çok manidar; 'Ruslara karşı' diyorlar. Ya 'Ruslara karşı' diyorsunuz da Ukrayna'ya karşı Rusların karşısında ne yaptınız, Ukrayna'nın yanında durabildiniz mi, Ukrayna'ya destek verebildiniz mi? Her şeyleri yalan. Bu Batı'ya güven olmaz. Batı'nın alacaksan ilmini alırsın, sanatını alırsın ama siyasette Batı'nın siyasetine güven olmaz.Bay Kemal diyor ki 'Seçim tarihini açıkla'. Ya neyi açıklayacağım, seçimin tarihi belli. Ne zaman? Önümüzdeki yılın haziranında seçim var ama bu ikide bir 'Göreceksiniz kasımda seçim var' diyor. Bay Kemal kasımda seçim yok, seçim önümüzdeki yılın haziranında, kendini oraya hazırla. Sen önce aday mısın, değil misin onu bir açıkla. Ya adaylığını açıkla, eğer sen aday değilsen adayını açıkla ama bunun her ikisi de şu anda yok. Şu anda altılı masa ne yapacağını şaşırmış vaziyette.