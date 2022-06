Haliç’te alg değil, İBB yönetimi patladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haziran ayı meclis toplantıların 1'inci bileşimi Saraçhane'de gerçekleşti.

Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığında gerçekleşen oturumda AK Parti Grubu adına gündem dışı konuşma yapan Çevre, Yenilenebilir ve İklim Değişikliği Komisyon Başkanı Sadullah Hasanoğlu, İBB yönetimin çevre felaketlerine neden olan uygulamalarını anlattı.



'KONSOLOSLARA ÇEVRE TAZMİNATI ÖDENİYORDU'

1994 öncesi dönemde İstanbul'da içme suyu arzının sağlanamadığı, cadde ve sokaklarında çöp, çamur ve çukurdan gezilemediğini, atık suların şehirde kol gezdiğini, havasının ise adeta zehirli olduğunu dile getiren Hasanoğlu, "Haliç'in yanından dahi geçilemeyecek halde olan bir İstanbul vardı. Gazeteler kirli hava ve pis koku yüzünden promosyon olarak gaz maskesi dağıtıyor, Yabancı ülkeler İstanbul'da bulunan konsoloslarına "Çevre Tazminatı" adı altında ödeme yapıyorlardı. 27 Mart 1994'ten sonra sadece İstanbul'un kaderi değişmekle kalmadı; Türkiye'nin çevre yolculuğu başladı" dedi.





'İSTANBUL 1994 SONRASI DÜNYANIN EN TEMİZ KENTİ İLAN EDİLDİ'



1994 yılı sonrasında hızlı bir şekilde kömürden doğalgaza geçildiğini, hava kirliliğinden hava kalitesine geçiş yapıldığını aktaran Hasanoğlu, "7 dereden 7 tepeye su taşındı. Çöp dağları yok edilerek, cadde ve sokaklar bir seferberlik havasında sürekli temizlendi. Sadece 2 yılda, dünya liderlerinin katılımıyla 3-12 Haziran 1996'da gerçekleştirilen Habitat II toplantısında, İstanbul, "Dünyanın En Temiz Kenti" ilan edildi" diye konuştu.





'ÇÖPTEN ELEKTRİK ÜRETİMİ 2001'DE BAŞLADI'



İstanbul'a yapılan çevre yatırımlarından da bahseden Hasanoğlu, "İstanbul'da 1995 yılında katı atık projesi ile vahşi çöp depolama sisteminden düzenli depolama sistemine geçildi. Halkın sağlığını direk etkileyen tıbbi atık yakma tesisleri kuruldu. Kompost tesisleri, çöpten enerji üretim tesisleri kuruldu. 2008-2018 yılları arasında Atıktan Türetilen Yakıt (ATY) tesisi kuruldu. 2 olan Atıksu Arıtma Tesisi sayısı 88'e, 4 tane İçme Suyu Arıtma Tesisi 21'e yükseltildi. Barajlar, dev isale hatları, terfi merkezleri ve su hazneleri yapıldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük su getirme projesi olan Melen Projesi, yapıldı. Metrolar, kavşaklar, tüneller, viyadüklerle şehrin trafik yoğunluğu azaltıldı. Dolayısıyla egzoz emisyonu azaltıldı. 2017 yılından itibaren İBB artık iyice vites yükseltiyor. Çok daha büyük ölçekli projeler yapmaya başlıyor. Avrupa'nın en büyük atık yakma ve enerji üretim tesisi inşaatına 2017 yılında başlandı. CHP Grubu karşı çıktı. Borçlanma dosyasına da 21 Kasım 2018'de ret oyu verdi. 2001 yılından itibaren İstanbul'da çöpten enerji üretilmeye başlandı. İBB adına '2021 yılında ilk kez çöpten enerji ürettik' diye tweetler atıldı. 'Çöpten elektrik üretilir mi?' diye soruyor. Üretilir diye de ironi yapıyor İBB Başkanı. Karadeniz'de bir söz var. 'Uyan da balığa gidelim' derler. Uyan Ekrem Bey, Uyan! İstanbul, çöpten enerji üretmeye 21 sene önce başladı. İBB toplamda yıllık 1,3 Milyar KWh enerjiyi çöpten, atıklardan üretiyor ve devlete satıyor. 1,3 Milyar KWH elektrik ne kadar biliyor musunuz? İSKİ'nin bir yılda satın aldığı elektrik kadar. 2 Milyon kişinin elektriği çöpten üretiliyor. Ak Parti vizyonu işte böyle bir şey. Nasıl yapıldı bu projeler? Ak Parti 2005 yılında Yenilenebilir Enerji Kanunu çıkardı. Yenilenebilir Enerji Kaynakları teşvik edildi. Böylece İstanbul'a değer katan bu projeler hayata geçti. Ak Parti vizyonuyla yapılan projeler sayesinde İBB, ürettiği elektriği devlete satıyor ve kestiği fatura yıllık 170 Milyon Dolar. Yani yıllık 2 Milyar 900 Milyon TL. İBB bütçesinin yüzde 6,6'sı kadar. İyi ki Ak Parti var" şeklinde konuştu.





'ÇATIR ÇATIR SATIYORSUNUZ EKREM BEY!'



İBB çöpten enerji üretmenin yanında sahip olduğu proje ve tesislerle yılda 4.5 milyon ton sera gazı salımının da önlendiğini ve bu şekilde Karbon Kredisi elde edildiğini belirten Hasanoğlu, "Çöpten enerji üretim tesisleri ile ilgili belki de pek çoğunuzun ilk kez duyacağı bir konudan da bahsetmek istiyorum. Çevreye katkı sağlayan projeler sayesinde Karbon Kredisi biriktiriyorsunuz. Biriktirdiğiniz karbon kredileri sizin için ilave gelir kaynağı olabiliyor. Göreve gelince İBB'nin biriktirdiği Karbon Kredilerini tahmin edin bakalım Ekrem İmamoğlu ne yaptı? Tabi ki sattı! 8,5 Milyon Dolarlık Karbon Kredisi sattı şimdiye kadar. 145 milyon TL… Şimdi soruyorum; Sayın İBB Başkanı veya herhangi bir kimseden böyle bir açıklama duydunuz mu? Hani şeffaflık? Çatır çatır satıyorsun Ekrem Bey! Hani Ak Parti sizi engelliyordu" dedi.



'KEYFİNDEN ÖDÜN VERMEDİ ÇEVRE-3 TEKNESİNİ YAPTIRDI'



2019'dan sonra İstanbul'da çevre yatırımlarında ise İstanbul'u geriye götüren bir yönetimle karşı karşıya kaldığına değinen Sadullah Hasanoğlu, "İBB Başkanının ilk çevre icraatı 23 Haziran Seçim. 24 Haziran Mazbata. İlk icraat 25 Haziran'da… Sayın başkan ilk iş olarak Çevre Denetim Teknesine el koydu. İşe karayolu ile değil deniz havası alarak gelmeyi tercih etti. İBB'nin iki tane Çevre Denetim Teknesi vardı Çevre-1 ve Çevre-2. Görevleri denizlerde çevre denetimi yapmak. Çevre-1 isimli teknenin 2021 fiyatlarıyla İBB'ye maliyeti aylık 377 Bin TL. Bu sadece kira. Beylikdüzü – Yenikapı seferi gidiş dönüş 2 saat, tekne saatte 350 litre yakıt yakıyor. Yani bir seferde başkanı evinden almak veya eve bırakmak için 700 litre yakıt yakıyor. Kaç sefer yapmış? 256 sefer. Lükse bakar mısınız? İBB Başkanının trafik sorunu mu var? Sayın başkanın kişisel keyfinin İstanbul'a faturası neredeyse yıllık 5-6 Milyon TL. Soruyorum; Bu israf değil midir? Tabi teknik ekipler başkana hatırlatma yapıyor. Müsilaj var. Bakanlık denetimleri arttırdı. Bu tekne lazım diyorlar. Ekrem İmamoğlu lüksten vazgeçer mi? İstanbul Nimet ya! Yaptırın bir tane daha diyor. Hemen sipariş veriliyor. İşte Çevre-3! Tam 2 milyon 397 bin TL…" ifadelerini kullandı.



'ŞEBEKEDE KAYIP KAÇAK ORANI YÜZDE 35'E ÇIKTI'



Su kayıplarının yüzde 22'lerden yüzde 35'lere çıktığını vurgulayan Hasanoğlu, "Sayın başkan ilgili ilgisiz her konuya yorum yapıyor ya. 112 Çınar Ağacı konusunda konuşmuyor. 2 Milyar TL'lik su kayıp hiç konuşmuyor. Su kayıplarını 1994'te yüzde 62'den aldık, yüzde 22'lere indirdik. Son iki yılda bugünkü yönetim yeni bir şey icat etti. Şebeke öncesi kayıp ve kaçak var. Ne olduğunu kaç aydır izah edemiyorlar. Şebeke içerisinde yüzde 20,5 ve son 2 yıldır ortaya çıkan yüzde 15 şebeke öncesinde kayıp kaçak var. Su kayıp kaçak oranı yüzde 22'den yüzde 35'e çıktı. 1,5 katına çıktı. Açıklasın bakalım sayın başkan" şeklinde konuştu.



'HALİÇ'TE ALG DEĞİL CHP ZİHNİYETİ PATLADI'



Haliç'te son yıllarda görülmeye başlanan kirlilik ve yeniden yükselen kötü kokuya da değinen Hasanoğlu, "Bugünkü yönetim göreve gelir gelmez ne yaptılarsa Haliç bir anda simsiyah oldu. Açıklama yaptılar; 'Alg Patlaması var' dediler. Defalarca Haliç'in maviliğinin yerine siyah su görüntüleri medyada yer aldı. Haliç'e çöp suyu akıtıldığını tespit ettik. 1994'te adeta bir lağım çukurunu andıran Haliç 3 yılda yeniden eski haline dönmeye, rengi kararmaya, yer yer kokmaya başladı. Neden çünkü el aynı el de ondan! Ehil ellerde Haliç masmavi; Ehil olmayan ellerde Haliç simsiyah! Haliç, 1996-1997'de tabanından 5 milyon metreküp çamur alınarak, İstanbul'a kazandırıldı. O gün 'Haliç'in tabanındaki çamuru alırsanız sel olur, heyelan olur, Haliç'in iki yakası bir araya gelir diye sözde bilimsel raporlar yazanlar vardı. Yarışmalar yapıldı ve "Haliç'i toprakla doldurma" fikrine ödül verildi. Bugün de değişen bir şey yok. Bugün ileri biyolojik atık su arıtma tesisinden çıkacak arıtılmış suyun Haliç'i kirleteceğini iddia eden sözde bir rapordan bahsediliyor. Bugün de 3 yıldır açıklanamayan o sözde raporu yazanlara ödül veriliyor. Haliç'te patlayan algler değil CHP'li İBB yönetimi oldu. Haliç'te patlayan algler değil beceriksizliği kapatmak için trol ordularıyla milletin kafasını karıştırmaya çalışan algı operasyonu oldu. Haliç'te patlayan algler değil 6'lı masanın İstanbul şubesi oldu. Lütfen gidin ve şuan Haliç'i görün milletin imkânları ehil ellerde olduğu zaman nasıl hizmete döndüğünü ehil olmayan ellerde olduğu zaman kaynakların nasıl çarçur edildiğini. İstanbul'un nasıl hizmetsiz bırakıldığını görün" dedi.



İSTANBUL'UN RENGİ SOLDU



İstanbul'da park ve bahçelerde de bakımsızlığın hakim olduğuna değinen Hasanoğlu, "2019 yılı Park ve Bahçeler Bütçesi 1 Milyar 268 Milyon TL, 2022 bütçesi ise 1 Milyar 869 Milyon TL, bütçe yüzde 47 artmış. AK Parti döneminde 2018 yılında İstanbul'a 25,5 Milyon lale dikildi. Kavşaklar, orta refüjler, yol kenarları, park ve bahçeler, her yer rengârenk olurdu. Hani laleler nerde? Bugünkü yönetim göreve geldi, rengi soldu İstanbul'un. Bütçe 3 yılda 1,5 katına çıkmasına rağmen lale sayısı üçte birin altına düşürüldü. Gerekçe ise çok ilginç; lalenin değerini korumak için yaptıklarını söylüyorlar. Ben size gerçek sebebini söyleyeyim beceriksizlik ve iş bilmemezlik. 2016-2017-2018, 3 yıl AK Parti Dönemi; 2019-2020-2021, 3 yıl CHP Dönemi… 2019'un ilk 6 ayını da avans olarak bu döneme veriyorum. Dikilen Yetişkin Ağaç Sayısı; AK Parti 3 yılda 524 bin 124 ağaç dikti. CHP'li İBB dönemi 3 yılda 134 bin 93 ağaç… AK Parti dönemde dikilen ağacın dörtte biri kadar. Bakımı Yapılan Ağaç Sayısı; AK Parti 1 milyon 453 bin 715 Ağaç. CHP'li İBB Dönemi 503 bin 256 ağaç… Ak Partinin üçte biri kadar… Onarılan Anıt Ağaç Sayısı; AK Parti 7 bin 119. CHP'li İBB dönemi 2 bin 140 ağaç bakımı yaptı. AK Partinin üç buçukta biri… Şimdi görüyor musunuz 112 asırlık Çınar ağacının neden sessiz sedasız kesildiğini! Bakmak, bakım yapmak zor; kesmek kolay… Yapmak zor yıkmak kolay… Bu yönetim yıkmayı, ağaçları kesmeyi tercih etti. Revize Edilen Yeşil Alan Miktarı; AK Parti 5 milyon 906 bin 891 metrekare., CHP döneminde ise 1 milyon 318 bin 36 metrekare, dört buçukta biri… Her yer bakımsızlıktan dökülüyor. Dikey bahçeler sökülüyor. 3 yılda 15 Bin metrekare dikey bahçe sökülüp çöpe atıldı" diye konuştu.



İMAMOĞLU'NUN ÇEVRE VAATLERİ



İBB yönetiminin çevre konusunda 3 yıllık karnesinin de çok kötü olduğunu ifade eden Hasanoğlu sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

Seçimle gelen bir yönetimin verdiği sözleri tutması gerekir. 15 adet Yeni Yaşam Vadisi 20 Milyon metrekare yeşil alan vaadinde bulundu. 3 yılda yapılmış bir yaşam vadisi gördünüz mü? 70 Kilometrelik Yaşam Koridoru vaadi var ancak adından başka duyduğumuz bir şey yoktur. Anadolu Bölge Parkı sözü yine tutulmadı. Seçimden önce bilge ağaç uygulaması sözü vardı. Seçimden sonra 112 çınara gece operasyonu gerçekleşti. Mahalle Cep Parkları, Isı Adasına Karşı Yeşil Koridorlar, Denizde Rüzgar Gülü, Atatürk Olimpiyat Enerji Arena, Sokak ve Park Lambalarının Enerjisi, Güneş Enerjisinden Sağlanacak, Atık Yok, Kazanç Var Projesi sözleri de tutulmadı."