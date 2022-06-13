Hastanede gözaltına alınmıştı: Tutuklandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren olay İstanbul'un Fatih İlçesi'nde bulunan Cerrahpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bir bölümü tadilatta ve inşaat halinde olan Yoğun Bakım Bölümü'nde 9 Haziran Perşembe günü saat 14.50 sıralarında yaşanmıştı. İddiaya göre; Simge Ş. (24) ve Hande Ş. (24) isimli iki hemşireye cinsel organını gösteren bir kişi, hemşirelerin polislere şikayetçi olması üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından olayın yaşandığı hastanede yakalanarak gözaltına alındı.

Getirildiği İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Özbekistan uyruklu şüpheli Pandi E.'nin farklı inşaatlarda çalıştığı fakat hastanenin inşaatında çalışmadığı iddia edildi. Pandi E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.