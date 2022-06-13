Katibime Endonezyalı gelin ne de güzel yakıştı..

Yaklaşık 2 yıl birbirini görmeden iletişim kuran ikili, mesafelerin gerçek aşk için önemsiz olduğunu kanıtladı, aralarındaki sevgi bağını Endonezya'da evlenerek güçlendirdi. SABAH'a konuşan Karakoç, "2 senenin sonunda eşimi gördüğümde çok heyecanlanmıştım. 5 saat havalimanında onu beklemiştim" derken, çiçeği burnunda gelin Pertewi ise, "Aşkımız mesafeleri yendi. Türkiye hep benim hayallerimi süsleyen bir ülkeydi. Hakan'la tanışında kaderimin burada olduğunu anladım. Türk insanları çok yardımseverler" ifadesini kullandı.

2 YIL SONRA İLK KEZ YÜZ YÜZE

Hakan Karakoç, 2019'da telefonuna indirdiğini uygulama sayesinde 29 yaşındaki bankacı Endoznezyalı Dianita Pertewi ile tanıştı. İngilizcesini geliştirmek için yabancı biriyle konuşmanın faydalı olacağını düşünen Karakoç, Pertewi ile mesajlaşmaya başladı. Aralarındaki 16 bin kilometreyi hiçe sayarak sürekli mesajlaşan ikilinin iletişimi, bir süre sonra duygusallığa dönüştü. Yaklaşık 2 yıl boyunca birbirlerini görmeden sadece telefonla konuşan Hakan Karakoç ve Dianita Pertewi arasındaki inanılmaz bir sevgi bağı oluştu. 2 yıldır canlı bir şekilde birbirlerini görmeden iletişim kurduğu adamı merak eden Pertewi, Türkiye'ye iş başvuruları yapmaya başladı ve 2 yılın ardından Türkiye'ye geldi. Birbirlerini kanlı canlı karşılarında gören ikilinin aşkı gün geçtikçe daha da büyüdü ve mesafelerin önemi yitirdiği bu aşk Endonezya'da geçtiğimiz 30 Nisan günü evlilikle taçlandı.

2 ÜLKE, 2 NİKAH, 2 KATI MUTLULUK

Dianita Pertewi'nin Türkiye'de yaşamaya başlamasından yaklaşık 6 ay sonra aralarındaki bağı daha da kuvvetlendiren Karakoç ve Pertewi evlilik kararı aldı. Geçtiğimiz mayıs ayında Endonezya'ya giderek nikah masasına oturan ikili, ömür boyu birlikte bir hayat paylaşmak için birbirlerine söz verdi. Mutluluklarını Pertewi'nin ailesiyle Endonezya'da paylaşan çift, Türkiye'de de nikah kıyacak.

"BİZİMKİ BİR MUCİZE"

Yaşadığı sıra dışı aşk hikayesini SABAH'a anlatan Hakan Karakoç, "Birçok yabancı ülkeden insanların olduğu bir uygulamada birbirimizi bulmamız büyük mucize. 2 senenin sonunda eşimi gördüğümde çok heyecanlanmıştım. 5 saat boyunca havalimanında onu beklemiştim. Zamanla birbirimizi daha yakından tanıdık ve daha çok sevdik. Endonezya'daki insanlar çok cana yakın ve sıcak kanlılar. Türkiye kültürü ile Endonezya kültürü sanıldığı kadar uzak değil. Oradaki insanlar bana çok ilgi gösterdi, kendimi ünlü gibi hissettim" dedi.

"TÜRKİYE HEP HAYALLERİMİ SÜSLERDİ"

Dianita Pertewi ise "Türkiye'nin müthiş bir tarihi geçmişi var. Türkiye hep benim hayallerimi süsleyen bir ülkeydi. Hakan'la tanışında kaderimin burada olduğunu anladım. Türk insanları çok yardımseverler. Hakan'ın ailesi de öyle. Bana bu şekilde içten davranmaları beni tamamen bu ülkeye ve Hakan'a bağladı. Aşkımız mesafeleri yendi. Çok mutluyum" şeklinde konuştu.