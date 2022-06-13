Milli Eğitim Bakanı Özer, ilk "Köy Yaşam Merkezi"ni Samsun'da açtı

Bakan Özer, Atakum ilçesinde, atıl durumdaki köy okulunun "Köy Yaşam Merkezi"ne dönüştürüldüğü, "Alanlı Recep Asal Matematik ve Tabiat Okulu'nun" açılışını yaptı.

"Köy Yaşam Merkezleri"nin burada tanıtımını yapan Bakan Özer, projenin Samsun'da fikir olarak ortaya çıktığını, kısa bir sürede somut bir adıma dönüşmesinden ise büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Köy okullarının, zaman içinde şehir ve metropollere göçün sonucu olarak kullanılmaz hale geldiğini ancak Milli Eğitim Bakanlığının çözüm olarak taşımalı eğitimi başlattığını anımsatan Özer, Bakanlığın, taşıdığı öğrencilerin yemek ihtiyaçlarını da ücretsiz karşıladığına işaret etti.

KÖY OKULLARININ BİNALARI TEKRAR HAYATA KAZANDIRILIYOR

Koronavirüs salgını sürecinde köy yaşamının yeniden canlandığını belirten Özer, şöyle devam etti:

"Gelecekte en ana gündemimiz olacak gıda tedarik zincirlerindeki problemler, tarımın tekrar canlanması, tarıma tekrar odaklanılmasıyla ilgili tüm bu dönüşümler, Milli Eğitim Bakanlığı olarak da bizi; köy okullarımızı, bu binalarımızı tekrar hayata kazandırma, 'Köy Yaşam Merkezleri'ne dönüştürmeyle ilgili harekete geçirdi. Yaklaşık 6 aydan beri arkadaşlarımız, bakan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz, STK'lar, paydaşlarımızla konuyu tartıştık. Nasıl yapabiliriz? Ve ilk adımı attık. Artık, 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren köy okullarının ilköğretim olarak hizmet verebilmesiyle ilgili yönetmelik değişikliğini gerçekleştirdik. Artık önümüzdeki eğitim öğretim yılında ihtiyaç olan tüm noktalarda köy okullarımız ilköğretim okulu olarak hizmet verebilecekler. Birinci adımımız buydu. "

En büyük önceliklerinden birinin okul öncesine erişimi artırmak olduğuna işaret eden Özer, ikinci adım olarak, kullanılmayan köy okullarının anaokulu olarak kullanılabilmesiyle ilgi bir yönetmelik değişikliği daha yaptıklarını ve köylerde anasınıfı açılmasıyla ilgili 10 öğrenci şartını 5'e düşürdüklerini hatırlatarak, "Sadece bu adımımızla 12 bin yavrumuz köy okullarında anasınıflarına kavuştular." diye konuştu.

Bakan Özer, köy okullarıyla ilgili üçüncü adımları olan, eğer ilkokul ve anaokulu olarak kullanılamıyorsa köy okullarının Halk Eğitim Merkezi olarak kullanabilmesiyle ilgili çalışmayı "Köy Yaşam Merkezleri" ile başlatmış olduklarını vurguladı.

KÖY YAŞAM MERKEZLERİNDE HALK EĞİTİM KURSLARI AÇILACAK

Türkiye genelinde 2021 yılında yaklaşık 5 milyon vatandaşın Halk Eğitim Merkezlerinden yararlandığına işaret eden Özer, şunları dile getirdi:

"Şu anda 5 ay geçmesine rağmen 6 milyon vatandaşımız Halk Eğitim Merkezlerinden yararlandı. Yıl sonuna kadar hedefimiz 12 milyon vatandaşımıza erişebilmek. Burası çok kritik çünkü bu kurslardan yararlanan kursiyerlerimizin yüzde 70'i kadınlarımız. Biz bir taraftan Halk Eğitim Merkezleriyle kadınımızı daha güçlü kılmak, onun eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve iş gücü piyasasında da ayakları üzerinde durması için her türlü desteği veriyoruz. Köy Yaşam Merkezlerinde, üçüncü açılımımız da Halk Eğitim Merkezleri olacak. Merkezlerimizde, buradaki vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu tarımdan hayvancılığa veya yaşam gereksinimleriyle ilgili ne varsa yaklaşık 3 bin 258 farklı kursu açabilme imkanımız olacak."

Köylerde vatandaşın ihtiyaç duyacağı birçok hizmetin ayağına getirileceğini dile getiren Özer, vatandaşın ilçeye gitmeden her türlü eğitim hizmetini köyünde alabileceğini söyledi.

SAMSUN İLK ADIM OLDU

Bakan Özer, Samsun'da bir meşale yaktıklarını, Kurtuluş Savaşı'nda Samsun'da yakılan meşalenin tüm yurda yayılması gibi Köy Yaşam Merkezlerinin de tüm yurda yayılacağını ifade etti.

Özer, "Yani ilkokulundan anaokuluna, Halk Eğitim Merkezlerinden gençlik kampına vatandaşın aktif olarak kullandığı, çocukların aktif olarak kullandığı mekanlara dönüştüreceğiz. İnşallah 2022-2023 eğitim öğretim yılına açabileceğimiz tüm okulları valiliklerimizle, belediyelerimizle birlikte istişare ederek, beraber adım atarak Yaşam Merkezleri'ne dönüştürmüş olacağız. Yıllardan beri konuşulan bir problemi çözmüş olmanın, bu hikayenin bir parçası olmaktan da biz büyük mutluluk duyacağız." diye konuştu.

Son 19 yılda eğitimde büyük bir dönüşümün yaşadığına vurgu yapan Bakan Özer, okul öncesinden ortaöğretime, ortaöğretimden yükseköğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde eğitime erişim problemlerini çözdüklerini, okullaşma oranlarının ciddi oranda arttığını, okullarda başörtüsü yasaklarından katsayı uygulamasına kadar eğitimin önündeki tüm engellerin kaldırıldığını, kız çocuklarının eğitime erişim problemlerinin son 19 yılda çözüldüğünü de anlattı.

Vali Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da eğitim yatırımları hakkında bilgi vererek, ilk açılışı Samsun'da yapılan Köy Yaşam Merkezleri'nin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından, açılışı yapılan ve Köy Yaşam Merkezi olarak hizmet verecek Alanlı Recep Asal Matematik ve Tabiat Okulu gezildi.

Bakan Özer, Köy Yaşam Merkezi olarak hizmet verecek eski köy okulundan mezun olmuş ve öğretmenlik yapmış vatandaşlarla bir araya gelerek toplu fotoğraf çektirdi.

Köy Yaşam Merkezleri'nin tanıtımına Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Bakan Özer'in eşi Nebahat Özer, Milli Eğitim Bakan Yardımcıları Petek Aşkar ve Sadri Şensoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun İl Başkan Ersan Aksu ile davetliler, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.