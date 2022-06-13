ÖSYM Başkanı Halis Aygün’den YKS hazırlıklarına ilişkin paylaşım: Gereken önlemler alındı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından, 2022-YKS hazırlıklarına ilişkin paylaşımda bulundu.

18-19 Haziran'da yapılacak sınavın tüm sınav merkezlerinde sorunsuz uygulanması için ilgili kurumlarla gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Aygün, bu kapsamda koordinatörlerle gerçekleştirdikleri koordinasyon toplantılarını tamamladıklarını belirtti.

"SINAV KOORDİNASYON KURULU TOPLANTILARI YAPILMAKTADIR"

Bu toplantılarda sınav uygulamaları ve sınav güvenliği tedbirlerini görüştüklerini, binaların hazır hale getirilmesi, uygulama birliğinin sağlanması ve sınav merkezlerindeki hazırlıkları değerlendirdikleri anlatan Aygün, şunları kaydetti: