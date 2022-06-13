Şehidin adı kütüphanede yaşatılacak

'ŞEHİT Kütüphaneleri' ekibinden Ahmet Selim Pozan ve Elif Sıla Gül'ün girimiyle, 2016'da Suriye'de düzenlenen Fırat Kalkanı Harekâtı sırasında, 15 arkadaşıyla birlikte şehit olan Piyade Uzman Çavuş Akın Acar (23) anısına, İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi'nde Şehit Piyade Uzman Çavuş Akın Acar Okuma Köşesi yaptırıldı. Bin 300 kitabın bulunduğu kütüphanenin açılışında, şehit annesi Fadime Acar, gözyaşlarını tutamadı. Oğlunun yaralı bir asker arkadaşına ilk yardım yaparken şehit düştüğünü anlatan ve çok mutlu olduğunu söyleyen Fadime Acar, şehit oğlu için okulun bahçesine bir de fidan dikti. Şehit Acar'ın gönüllüsü olduğu AKUT ekibi de büyük bir vefa örneği göstererek anne Acar'ı bu anlamlı günde yalnız bırakmadı. Şehitlerinin isimlerinin verildiği kütüphaneler açmayı sürdüreceklerini söyleyen Pozan ise sırada e Van'da Şehit Deniz Er Kerem Oğuz Erbay adına açacakları kütüphane olduğunu belirtti.