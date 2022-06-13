SON DAKİKA! Filyos’ta tarihi gün! Karadeniz Gazı için ilk boru denize indiriliyor: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bugün ülkemizin şu ana kadar en büyük doğal gaz keşfi olan Karadeniz Gazı'nda kritik bir safhaya daha ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. 2 yıl önce müjdemizi açıkladığımızda bir hedef belirlemiş, yerli gazımızın 2023 yılında milletimizin hizmetine sunulacağını belirtmiştik.

Deniz tabanı etüt çalışmalarını bitirirken, teslimatı uzun sürecek ekipmanların siparişini verdik. Teslimatlarımızı almaya başladık. Yavuz Sondaj Gemimiz açılan kuyulardaki gaz akışını ölçecek sistemleri yerleştiriyor.

Geçtiğimiz hafta sığ deniz kısmına boru serimini yapacak gemi Türkiye'ye ulaştı. Bugün ilk boruları denize indiriyor ardından da ilk kaynağımızı yapıyoruz.

Derin deniz tarafında da ilk kaynağı önümüzdeki ay vuracağız. Karadaki boru hattının da yapımına başlıyoruz.

Bu projenin ilk etabında doğal gaz işleme tesisine gelen gazın ölçümlenmesi için Batı Karadeniz Gaz Ölçüm İstasyonu'nu Batı Karadeniz Doğal gaz Boru Hattı Faz-1'i inşa ediyoruz.

İLK GAZ 2023'TE SİSTEMDE

2023'te günlük 10 milyon metreküp gaz sisteme girecek. Sakarya Gaz Sahası pik üretime 2026'da ulaşacak. Günlük gaz üretim miktarı 40 milyon metreküp olacak.

Tünelleri, köprüleri, barajları milletimize kazandırdığımız her hizmeti engelleme gayretlerine rağmen hayata geçirdik. Zonguldak'ın merkezinde tüneller mi vardı? Bunları yapmak bize nasip oldu.

Kimi zaman vesayet odakları ile kimi zaman terör örgütleri ile mücadele ettik. Ama her defasında bir yol bularak milletimize asırlardır hasretini çektiği yatırımlara ve eserlere kavuşturduk.

Özellikle bundan iki sene önce Karadeniz Gazı'nın müjdesini verdiğimizde bu hazımsızlığın zirve yaptığını gördüm. Her seçim öncesi gaz keşfediyorlar diyen aklıevveller oldu. Sözde ekonomistler ortaya çıktı.

Biz bunların hiçbirine kulak asmadık. Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürdük. Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Berat Albayrak ile halefi Fatih Dönmez, bu süreçte büyük bir gayret sarf ettiler. Bugün o diratyetli duruşumuz ve sabrımızın meyvelerini topluyoruz.

ENERJİ FİYATLARI

Enerji fiyatlarındaki tırmanma enflasyon oranlarına da yanısıdı. Şu an küresel ekonominin temel sorunu enerji arzını sağlamak ile enflasyonu dizginlemektedir. Bu dönemde vatandaşlarımızı korumak için destek mekanizmalarını devreye aldık. Küresel riskleri minimalize etmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Yakın çevresi zengin hidrokarbon kaynakları ile dolu bir ülke olarak altına bakılmak bir taş bırakmamakta biz kararlıyız.

Şimdiye kadar 3 adet sondaj gemisi ile iki adet sismik araştırma gemisini envanterimize kattık. Sondaj gemisini 4'e çıkardık. Mevcutla yetinmiyoruz. Yeni gmeilerle filomuzun gücüne güç katmaya devam ediyoruz. Bu dördüncü gemimizle filomuzu çok çok güçlü hale getirdik.

Dördüncü sondaj gemimizin adının Abdülhamid Han olmasına karar verdik.

Doğu Akdeniz'de de mevcudiyetimizi hissettiriyoruz. Kıbrıs Türkleri'nin hakkını her alanda savunuyoruz.

SON SEVKİYATIN BU AY İÇİNDE TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

"Kömürün başkenti" olarak bilinen, son keşifle doğal gazın da başkenti olarak anılmaya başlayan Zonguldak'ın, Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesindeki limanda çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre ilerliyor.

Şu ana kadar 12 metre uzunluğunda yaklaşık 21 bin borunun limana indiği Filyos'ta son sevkiyatın da bu ay içinde tamamlanması planlanıyor.