SON DAKİKA! Karadeniz Gazı için tarihi adım! Başkan Erdoğan: Günlük 10 milyon metreküp gaz sisteme girecek

Tünelleri, köprüleri, barajları milletimize kazandırdığımız her hizmeti engelleme gayretlerine rağmen hayata geçirdik. Zonguldak'ın merkezinde tüneller mi vardı? Bunları yapmak bize nasip oldu.

Kimi zaman vesayet odakları ile kimi zaman terör örgütleri ile mücadele ettik. Ama her defasında bir yol bularak milletimize asırlardır hasretini çektiği yatırımlara ve eserlere kavuşturduk.

Özellikle bundan iki sene önce Karadeniz Gazı'nın müjdesini verdiğimizde bu hazımsızlığın zirve yaptığını gördüm. Her seçim öncesi gaz keşfediyorlar diyen aklıevveller oldu. Sözde ekonomistler ortaya çıktı.