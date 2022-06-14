Ankara emniyeti ’Süpürme’ için düğmeye bastı... 8 ilde aranan 75 şüpheliye eş zamanlı baskın

Türkiye'nin teminatı olan gençleri zehirlemeye çalışan "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık bir yıl süren teknik ve fiziki takip sonucu operasyon için düğmeye bastı.