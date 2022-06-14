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Giriş Tarihi: 14.6.2022 09:42

Ankara merkezli 8 ilde torbacılara yönelik "süpürme" operasyonu

AA
Ankara merkezli 8 ilde torbacılara yönelik süpürme operasyonu

Ankara merkezli 8 ilde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik "süpürme" operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 78 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık bir yıl süren teknik ve fiziki takip sonucu operasyon için düğmeye bastı.

8 İLDE 76 ADRESE BASKIN

Sabah saatlerinde "süpürme" adı verilen eş zamanlı operasyonda, 75 şüphelinin yakalanması için 8 ilde belirlenen 76 adrese baskın düzenlendi.

Toplam 132 ekip ve 400 kişilik personelle gerçekleştirilen operasyona Özel Harekat polisleri ve K9 narkotik köpekleri de katıldı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Belirlenen adreslerdeki şüpheliler gözaltına alınırken, K9 köpekleriyle evlerde arama yapıldı.

Narkotik ekiplerinin operasyona yönelik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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Ankara merkezli 8 ilde torbacılara yönelik "süpürme" operasyonu
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