Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 7 farklı sınav sorularını çalmışlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanması ile sınav sorularını alan 98 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AKADEMİSYENLER SORULARI ÇALMIŞ

FETÖ üyelerinin 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınav sorularının usulsüz şekilde aldığı, sınav öncesi örgüt mensuplarına dağıtan çeşitli üniversitelerde akademisyen, kamu kurumu ve özel sektörde çalışan 59 şüpheli tespit edildi. FETÖ üyeliği ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, sınavlara ilişkin düzenlenen olağandışılık raporunda tespit edilen kriterlerin bir kısmına uydukları, haklarında örgüt evlerinde ve örgütün kamu çalışma evlerinde kaldıklarına, sınavlar dahil bir kısım sınav sorularının verildiğine ilişkin beyanlar bulunduğu, örgüt içinde mahrem imam konumunda bulunan kişiler ile meslek birlikteliği irtibat kayıtları olduğu ve örgütün gizli haberleşme programı bylock ve ardışık arama gibi yöntemleri kullanarak örgütsel faaliyetlerde bulundukları belirlendi.

JANDARMA ASTSUBAYLIK SINAV SORULARINI DA ÇALMIŞLAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 2013 Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturmasında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıtılmasının tespit edilmesi üzerine, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği belirlenen FETÖ/PDY mensubu 9 şüpheli, 2010 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf Astsubaylık sınavında, sınav soru ve cevaplarını sınavdan önce alarak sınavı kazanan FETÖ/PDY mensubu 5 şüpheli ile soruları dağıtan 2 şüpheli, 2009 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf Astsubaylık sınavında, sınav soru ve cevaplarını sınavdan önce alarak sınavı kazanan FETÖ/PDY mensubu 5 şüpheli ile soruları dağıtan 1 şüpheli, olmak üzere toplam 22 şüpheli hakkında Ankara merkezli 13 ilde gözaltı kararı verildi.

JANDARMA MAHREMLERE GÖZALTI

Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' yapılanmasına ilişkin operasyonda ise aktif görevde 1 albay, 2 binbaşı, 2 astsubay, 3 uzman çavuş, 2 memur ile daha önce ilişiği kesilmiş 2 üsteğmen, 1 jandarma ve sahil güvenlik akademisi öğrencisi, 2 emekli astsubay ve 2 özel sektör çalışanı olan 17 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli 9 ilde belirlenen adreslere baskın yapıldı. Şüphelilerin Ankara'da büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlarla iletişim sağladıkları tespit edildi.