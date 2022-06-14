Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye dünyada ağırlık merkezi haline geldi”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bingöl Üniversitesi'nde düzenlenen 'Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası Konferansı'na katıldı. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde konuşan Çavuşoğlu, Uluslararası ilişkilerde Türkiye'nin önemli rol üstlendiğini söyledi. Çeşitli ülke temsilcilerini ağırlayacağını ve çeşitli ülkelere ziyaretler gerçekleştireceğini belirten Çavuşoğlu, "Bugün Türkiye'nin Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya, Karadeniz, Ortadoğu, Afrika gibi bölgelerde 'ben de varım' demesi şart… Bunu görmezden gelme lüksümüz yok. Bu ziyaretlerimizde gündem malum. Bir taraftan Ukrayna'daki savaşın etkileri, diğer taraftan gıda krizi, Balkanlar'daki gerginlik, Suriye'deki gelişmeler, aynı şekilde Kafkasya. Can Azerbaycan topraklarını geri aldı diye, Kafkasya'da her şey bitmiş değil, burayı istikrar ve barış bölgesi haline getirmek için de yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi. Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna savaşıyla beraber kelebek etkisi nedeniyle ülkelerin etkilendiğini belirterek, "Hamdolsun Türkiye, dünya haritasında ağırlık merkezine dönüştüğü bir ülke haline geldi. Birçok önemli kararlar artık burada şekilleniyor. Küresel salgın bitti, Ukrayna savaşı başladı. Hem gıdada, hem enerjide ciddi krizler var. Bu krizler giderek derinleşmeye başladı. Küresel ekonomik durgunluk, maalesef her yerde hissedilmeye başladı. Tüm dünyayı dolaşıyoruz. Krizler sadece bölgelerinde değil, binlerce kilometre ötelerde de etkisini hissettiriyor. Buna uzmanlar kelebek etkisi diyor. Mesela Ukrayna krizi Afrika'da açlığa, Avrupa'da göç krizine, Latin Amerika'da ise üretim krizine yol açıyor. Bu üretim yapan ülkeler gübreleri Ukrayna veya Rusya'dan ithal ediyordu, artık edemiyor. Ben de çiftçi çocuğuyum, üretim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Artan gübre fiyatlarının da çiftçimizi ne kadar etkilediğini biliyoruz. Bunun için de çalışıyoruz. Tarım Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığı çalışıyor. Dolayısıyla bir yerde yaşanan krizden herkes etkileniyor" şeklinde konuştu.



"BARIŞIN TESİSİ İÇİN BU DÖNEMDE EN ÇOK ÇABA GÖSTEREN ÜLKE TÜRKİYE'DİR"



Konuşmasında yaşanan krizle beraber en çok çaba gösteren ülkenin Türkiye olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Bu savaşın uzamasını isteyenler var. Neden diye soruyoruz, Rusya'nın zayıflaması lazım diyorlar. Rusya'ya bedel ödettirmemiz lazım diyorlar. Tamam, Rusya'nın yaptığı yanlış. Biz doğruya doğru, yanlışa yanlış diyoruz. O yüzden de zaten saygı görüyoruz. Objektif, dengeli, kim yanlış yaptıysa yanlış olduğunu söylüyoruz. Ancak bunu bir vekâlet savaşına dönüştürmek de yanlış. Savaşın uzamasının bedelini dost Ukrayna halkı ödüyor. Canlarıyla, mallarıyla ödüyor. Her gün toprakları bir bir gidiyor. Savaşın uzamasını isteyen ülkelere başından söyledik, bunun Ukrayna için, bölge için bedeli ağır olur, bir an önce ateşkes ve masada çözümü aramamız lazım diye söyledik. Barışın tesisi için bu dönemde en çok çaba gösteren ülke Türkiye'dir" diye konuştu.



"İSTANBUL'DA MERKEZ KURMAYI PLANLIYORUZ"



Çavuşoğlu, krizin İstanbul'da kurulacak bir merkez ile beraber çözüme kavuşturma girişiminde bulunduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu sistemin olması lazım. Her bölgede Türkiye gibi çaba sarf eden bir ülke olmayabilir. Geçen gün Lavrov geldi, bunları konuştuk. Arkasından Ukrayna Dışişleri Bakanıyla konuştuk, arkasından BM Genel Sekreteri ile görüştük, şimdi anlaşma sağlayabilirsek, Rusya'dan cevap bekliyoruz. İstanbul'da dörtlü bir toplantı, oradan bir mutabakat çıkarsa, görüşmeler devam ediyor, İstanbul'da kurulacak bir merkez, gemilerin güvenli bir şekilde bu ürünleri taşıyabilmeleri için Hem Ukrayna'dan hem Rusya'dan gerekli adımları da inşallah atmış olacağız." Program, Çavuşoğlu'nun katılımcıların soru ve görüşlerinin paylaşılmasının ardından sona erdi.