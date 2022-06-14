CHP’de yeni kriz! Kılıçdaroğlu: Bana muhalefet yapmayı öğretmeyin

Anne kızına dönüp diyor ki; 'Aman kızım biz bunları burada konuşuyoruz ama sakın başkalarının yanında bunları söylemeyelim. Bizi bilenler de daha ölmedi' diyor.

Bize muhaliflik dersi verenler şunu unutmasın; ya biz daha ölmedik. Sizin ne mal olduğunuzu biz gayet iyi biliyoruz."