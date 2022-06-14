CHP’de yeni kriz! Kılıçdaroğlu: Bana muhalefet yapmayı öğretmeyin

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında sarf ettiği sözler 'CHP'de yeni kriz' yorumlarını beraberinde getirdi.
Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yaptığı konuşmada, isim vermeden bazı gazeteci ve araştırmacılara tepki gösterdi, muhalefet yapmayı kimseden öğrenmeyeceğini belirtti.
"KELLE KOLTUKTAN GEZEN BANA MUHALEFETİ ÖĞRETMEYE ÇALIŞIYORLAR"
Kılıçdaroğlu, "Son zamanlarda sureti kendinden menkul bazı kişiler türedi. Bunların bazıları gazeteci, bazıları araştırmacı formatında önümüzde çıkıyorlar. Muhalefet nasıl yapılır? Kelle koltukta muhalefet yapan bana muhalefeti öğretmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.
ANNE-KIZ HİKAYESİYLE ÖRNEKLENDRİMEYE ÇALIŞTI AMA...
Anne-kız hikayesiyle örneklendirme yapmaya çalışan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Size bir hikaye anlatayım. Bir kadın kızıyla beraber oturuyor. Anne kız evde oturuyorlar. Bütün komşuları hakkında bir sürü dedikodu uyduruyorlar. Yetmiyor mahallede de aynı dedikoduları sürdürüyorlar. Akşam oluyor ve yoruluyorlar.
Anne kızına dönüp diyor ki; 'Aman kızım biz bunları burada konuşuyoruz ama sakın başkalarının yanında bunları söylemeyelim. Bizi bilenler de daha ölmedi' diyor.
Bize muhaliflik dersi verenler şunu unutmasın; ya biz daha ölmedik. Sizin ne mal olduğunuzu biz gayet iyi biliyoruz."
KÖŞE YAZISINA ÖFKELENDİĞİ İDDİA EDİLDİ
Kılıçdaroğlu'nun muhalefet yapamadığı için eleştirilen bir köşe yazısına ve bu yazının bir araştırma şirketi yetkilisinin Twitter'dan paylaşmasına öfkelendiği ifade edildi.