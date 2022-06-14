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Giriş Tarihi: 14.6.2022

Duygusal karenin kahramanı Derin: O anı hiç unutmayacağım

Aslışah NARGÜL Aslışah NARGÜL
Duygusal karenin kahramanı Derin: O anı hiç unutmayacağım
Başkan Erdoğan'ın Van ziyareti sırasında çekilen duygusal fotoğrafın kahramanı 6 yaşındaki Derin Aygen mutluluğunu SABAH'la paylaştı. Aygen ailesinin iki yıl önce çektiği bir videoda "Tayyip dedemi görmek istiyorum" diyen Derin, Erdoğan'a sarıldığı anı hiç unutamayacağını söyleyerek "Onu görünce mutluluktan ağladım. O benim dedem gibi. Onu çok özlüyordum, babama 'Beni ona götür' diyordum" dedi. Baba Caner Aygen de Van'da bu buluşmayı gerçekleştirmesine yardımcı olan AK Partili yetkililere teşekkür etti.

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Duygusal karenin kahramanı Derin: O anı hiç unutmayacağım
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