Mersin merkezli 4 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonlarda, 42 kişi gözaltına alındı.

FETÖ operasyonunda 42 kişi gözaltına alındı | Video

Ekiplerin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasının deşifresine yönelik yaptığı detaylı çalışmalarda, örgüt üyesi oldukları tespit edilen, izini kaybettirmek amacıyla kurum değiştiren, güncel yapılanma içerisinde terörist faaliyetleri devam eden, bir kısmı halen aktif durumda olan terör örgütü şüphelilerine yönelik tüm teknik ve analiz imkânlar kullanılarak operasyon düzenledi.

Örgütle iltisaklı yapılarda fiilen görev almış, örgütün finansal kurumlarına örgütün desteklenmesi amacıyla para yatıran veya yatırdığı paranın miktarını arttıran, örgüt içerisinde 'ev abisi – ablası' kodları ile örgütün hücre tipi yapılanmasında yöneticilik yapan, cezaevlerinde yatan teröristlere veya ailelerine finansal yardımlarda bulunarak, örgütü daha güçlü gösterilerek çözülmesini önlemeye yönelik faaliyette bulundukları tespit edilen, Mersin merkezli Hakkari, Şanlıurfa ve Kocaeli illerinde 44 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda, 42 kişi gözaltına alındı.

Yapılan operasyonda örgütsel dökümanlar, FETÖ Terör Örgütüne ait kitap, dijital materyaller ele geçirilirken, 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.