KKTC’de nefes kesen tatbikat

'BİZİM İÇİN BÜYÜK ZENGİNLİK'



Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile ortak olarak gerçekleştirilen tatbikattan memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyeti kendi yaptığı yatırımlarla, hem savunma sanayii ile hem çeşitli kurum ve kurulları ile her türlü savunma ve sivil savunma noktasındaki kabiliyetini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti ile de paylaşmaktadır. Bu bizim için büyük bir zenginliktir. Bunun takdiri içerisindeyim, dolayısıyla bu kabiliyeti, tüm bu yapılanları yapabilme başarısı gösterenleri tebrik ediyorum. Askerlerimize, sivil savunma teşkilatının değerli elemanlarına ve tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile tüm bu imkan ve kabiliyetlerini paylaştıkları için bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu



Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'de daha da kökleşmesi ve benimsenmesi için bu tür tatbikatlara uluslararası katılımın olmasının da çok kıymetli olduğunun altını çizdi.



'HER GEÇEN GÜN GÜÇLENİYORUZ'



Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve heyeti ile kapsamlı toplantılar yaptığını belirterek, Cenevre'de sundukları önerilerin tamamen arkasında olduklarını söyledi. Tatar, "Kıbrıs'ta bir anlaşma olabilecekse veya resmi bir müzakere gerçekleştirilecekse bizim egemen eşitliğimizin ve eşit uluslararası statütümüzün kabul edilmesi gerekiyor. Bu beklenti içerisindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti de aynı noktada olduklarını teyit etmişlerdir. Bu bizim için önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti, KKTC'nin hem ana vatanıdır, hem de garantör ülkesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin en yetkili ağızlarından Sayın Dışişleri Bakanı'ndan bunların teyit edilmesi bizim için çok önemlidir. Bizim için önemli olan federasyon görüşmelerinin son bulduğudur. Çünkü federasyon demek 'Kıbrıs'a ortaklık' demektir. Doğu Akdeniz'in bu şartlarında karşı tarafın farklı amellerine karşı artık bizim 2 devletli savunmamız zaten belki de gecikmiş bir süreçti. Ancak Nisan 2021'den sonra artık dünya ve ilgili taraflara Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa bunun eşitlik temelinde olacağını, eşitlik temelindeki bizim anlayışımız da egemen eşitlik. Egemenlik çok önemlidir. Her halk kendi geleceğini tayin etme hakkına sahiptir. Biz de en az Rumlar kadar egemeniz. Bütün mücadelemiz budur. Doğu Akdeniz'de yapılan birtakım tehditlere karşı bizim egemenliğimiz, Türk devletinin Doğu Akdeniz'deki güçlenmesi, yaşatılması fevkalade önemlidir. Bu anlayışla bugünkü tatbikatı da değerlendirdiğimizde her geçen gün güçlenen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bahsetmekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bize verdiği desteğe çok önem veriyoruz" diye konuştu.