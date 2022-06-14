’Mavi Vatan’ın mayın avcıları daima göreve hazır

Mayın avlama konseptinin donanmaya Engin sınıfı mayın avlama gemileriyle 1999 yılında girdiğini belirten Dikmen, "Bu tarihten itibaren mayın filomuz, 'Engin' sınıfı mayın avlama gemileri ve harbe hazırlık seviyesi yüksek personeliyle uluslararası tatbikatlarda büyük başarılar elde etmiş ve Akdeniz'deki en etkili mayın filosu olarak anılmaya başlanmıştır." dedi.

Binbaşı Dikmen, 2005'ten itibaren donanmaya katılan Aydın sınıfı gemilerle ilgili de şu bilgileri paylaştı:

"Aydın sınıfı mayın avlama gemileri, dünya bahriyelerindeki mayın avlama gemileri arasında mevcut en son teknolojiye sahip olup NATO'nun en etkin gemileri olarak ön plana çıkmaktadır. Belirli derinliklerde oluşabilen sıcaklık tabakaları nedeniyle tespit edilemeyen mayınları, değişebilir derinlikli sonarı sayesinde tespit edebilme özelliğine sahip olan bu gemilerde, mayınlar uzaktan kumandalı su altı cihazları vasıtasıyla teşhis ve imha edilmektedir. Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine yönelik mayın avlama gemilerimiz, mayın gözcülüğü seyri icra etmekte ve tespit edilecek mayınları verilecek emirle imha etmek için daima hazır durumda bulunmaktadır. Karadeniz'de deniz güvenliğinin ve seyir emniyetinin sağlanması maksadıyla verilen görevler etkinlikle yerine getirilmektedir."