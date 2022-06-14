Haberler Gündem Haberleri SABAH’ın ortaya çıkarttığı yolsuzluklar ihraç getirdi
Giriş Tarihi: 14.6.2022 15:17

SABAH’ın ortaya çıkarttığı yolsuzluklar ihraç getirdi

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
SABAH’ın ortaya çıkarttığı yolsuzluklar ihraç getirdi

Bilecik’te 5 ay önce polis operasyonuyla rüşvet alırken suçüstü yakalanan Belediye Başkanı Semih Şahin’in danışmanı ve belediyenin iştiraki olan KAYI A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı cezaevine konmuştu. SABAH Gazetesi’nin aylar önce gündeme getirdiği yolsuzlukların üzerine ısrarla giden Savcılık ve İçişleri müfettişleri Belediye Başkanı Semih Şahin’in yolsuzlarla ilişkili olduğunu tespit edince İçişleri Bakanlığı tarafından başkanlıktan geçici olarak uzaklaştırılmıştı. Özelikle imara açılan alanlarda büyük vurgun yapan Belediye Başkanı Semih Şahin’in Bodrum’da kendisine milyonlarca liraya villa aldığı ortaya çıkınca partisi de harekete geçti. CHP Genel Merkez Disiplin Kurulu’na kesin ihraç talebiyle sevk edilen Şahin için beklenen karar çıktı. Bilecikli esnafları adeta haraca bağlayan ekibin başında Semih Şahin’in olduğuna kanaat getiren CHP üst yönetimi Şahin’i partiden ihraç etti.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanı ve KAYI. A.Ş'nin yönetim kurulu başkanı Selçuk Erdağı'nın bir müteahhitten 200 Bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanmasının ardından, İçişleri Bakanlığınca başlatılan soruşturmalar kapsamında CHP'li Şahin görevden uzaklaştırılmıştı. Aylar önce SABAH, Bilecik'te çok sayıda rant ve imar vurgununu gözler önüne sermişti. Görevden uzaklaştırıldıktan sonra partisine de cephe alan CHP'li Şahin, CHP'den ihraç edildi.

İMAR VURGUNU

Patlak veren rüşvet operasyonlarından sonra bölgenin nabzını tutan SABAH, CHP'li Şahin ve tutuklu danışmanı Selçuk Erdağı'nın yakınları üzerinden rant ve imar vurgunları yaptığını ortaya çıkardı. Kentin en gözde alanlarından biri olan Pelitözü bölgesinde birinci derece aile yakınları üzerinden araziler satın alan ikili, köylülerden ucuza aldıkları bu alanlara özel imar uygulamaları getirmiş ve Milyonluk vurguna imza atmıştı. Semih Şahin, babası amcası ve bazı yakınları üzerinden aldığı araziyi, benzinlik alanı olarak işaretletirken, Selçuk Erdağı ise üniversite okuyan oğlu üzerinden aldığı araziyi imara açmış ve bununla da yetinmeyip, imarı 5 kata çıkarmıştı.

KENDİ İL BAŞKANI "HIRSIZ" DEMİŞTİ

Görevden uzaklaştırıldıktan sonra, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda partisine cephe alan Semih Şahin, Bilecik İl yönetimi ile Milletvekili Yaşar Tüzün'ü hedef alan paylaşımlar yapmıştı. Kentte düzenlenen bir toplantıda Bilecik İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar kendisine sorulan, "Başkan Semih Şahin'e neden sahip çıkmıyorsunuz" sorusuna, "Hırsızın arkasında durulmaz" diyerek cevap vermişti. Yaşanan rüşvet, rant ve imar vurgunları sonrası CHP, SABAH'ın da yayınlarına duyarsız kalamadı ve Şahin'i partiden ihraç etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
SABAH’ın ortaya çıkarttığı yolsuzluklar ihraç getirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA