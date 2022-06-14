Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü
Giriş Tarihi: 14.6.2022 11:39 Son Güncelleme: 14.6.2022 12:11

SON DAKİKA | CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
SON DAKİKA | CHP’li Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliği düşürüldü

Son dakika haberi... CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü. Karar, CHP Genel Merkezi'ne iletildi.

Son dakika...İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Canan Kaftancıoğlu'na sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası, Yargıtay tarafından onanmıştı. Onama sonrasında adli sicil kaydının sisteme işlenmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, "Siyasi Partiler Kanunu" gereğince Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliğini düşürdü. Düşme sonrasında dün karar dün itibariyle CHP'ye iletildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Canan Kaftancıoğlu'na sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası, Yargıtay tarafından onanmıştı.

Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevine gönderildi

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SON DAKİKA | CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü
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