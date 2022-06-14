Son dakika: CHP’li Atabay’ın tecavüz dosyası hakkında flaş gelişme! HSK soruşturma başlattı





Ahmet Deniz Atabay hakkında su borcunun silinmesi ile ilgili soruşturma izni için Danıştay 1. İdaresi Başkanlığı'na 6 ay önce başvuru yapılmış. Soruşturma izni için neden bu kadar beklendi? Başmüfettiş bu sorulara da yanıt arıyor. Bizim için umutlandırıcı gelişmeler oldu. Adalete güveniyoruz" şeklinde konuştu.