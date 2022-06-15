Bakan Soylu, Pervin Buldan ve Murat Karayılan ile ilgili o gerçeği açıkladı! "Gönderdiği bir kaset var"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Pervin Buldan'a Murat Karayılan'ın gönderdiği bir kaset var. Bunlar esirler. Terör örgütünün esiriler, hem o ideolojiye sahipler ama kurtulmak isteseler de kurtulamazlar." açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP ve PKK arasındaki kirli ilişkiler ve terörle mücadele konusunda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bakan Soylu şunları söyledi:
"MURAT KARAYILAN'IN PERVİN BULDAN'A GÖNDERDİĞİ BİR KASET VAR"
Sözde milletvekilleri, ben bunlara milletvekili denmesine karşıyım. Bunlar PKK'nın militanı. Bunlar PKK'nın dışında en ufak bir adım atamazlar. Bakın bir şey daha söylüyorum! Pervin Buldan'a Murat Karayılan'ın gönderdiği bir kaset var. Bunlar esirler. Terör örgütünün esiriler, hem o ideolojiye sahipler ama kurtulmak isteseler de kurtulamazlar.
"AYMAZLIKTIR, İHANETTİR"
Türkiye'deki bir takım meseleleri HDP üzerinden görmek cehalettir, aymazlıktır ve ihanettir. Türkiye'deki Doğu ve Güneydoğu'da yıllarca yaşananlar, Kürt kardeşlerimizin ve Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihi ile karşı karşıya kalmasını sağlayıp, oradan bir etnik ayrıştırma oluşturulmasının sebebini HDP üzerinden bugün çözüme kavuşturmaya çalıştırmak aymazlık, ihanettir!
TERÖRLE MÜCADELE
Biz terörle mücadele ederken sadece jandarmamız ve polisimiz terörle mücadele etmiyor. Cudi'de bir tenis turnuvası düzenleniyor, bir taraftan off-road yarışması yapıyor, bir taraftan spor turnuvaları yapıyor. Hakkari'de on binlerce çocuğa kayak öğretiyor. Bu terörle mücadeledir. Devlet burada bilinmedik, bilindik birçok programı üst üste anlatabilme kabiliyetine sahip. Diyarbakır annelerinin orada bulunması bir umuttur. Bunu neden yazan çizmez olmaz, ABD binlerce TIR'la orayı finanse ediyor. Fransa oranın hava eğitimi veriyor. Almanya'da PKK yanlısı 14 bin 500 terörist olduğunu değerlendiriyorlar. Son 6-7 yıldır 295 kişi Almanya'da dağa gitti diyor. Bunlar bildikleri... Şimdi ABD, terör örgütünün elebaşlarıyla beraber görüşüyor. BM'ye getiriyor ve sözleşme imzalıyorlar.