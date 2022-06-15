Bakan Soylu, Pervin Buldan ve Murat Karayılan ile ilgili o gerçeği açıkladı! "Gönderdiği bir kaset var"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Pervin Buldan'a Murat Karayılan'ın gönderdiği bir kaset var. Bunlar esirler. Terör örgütünün esiriler, hem o ideolojiye sahipler ama kurtulmak isteseler de kurtulamazlar." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP ve PKK arasındaki kirli ilişkiler ve terörle mücadele konusunda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bakan Soylu şunları söyledi:

"MURAT KARAYILAN'IN PERVİN BULDAN'A GÖNDERDİĞİ BİR KASET VAR"

Sözde milletvekilleri, ben bunlara milletvekili denmesine karşıyım. Bunlar PKK'nın militanı. Bunlar PKK'nın dışında en ufak bir adım atamazlar. Bakın bir şey daha söylüyorum! Pervin Buldan'a Murat Karayılan'ın gönderdiği bir kaset var. Bunlar esirler. Terör örgütünün esiriler, hem o ideolojiye sahipler ama kurtulmak isteseler de kurtulamazlar.