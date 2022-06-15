Bakan Yanık: Engelsiz Vizyon’un 3 yıllık eylem planı ile hayata geçirilmesi öngörülmektedir

"ENGELLİ BİREYLER SALGINDAN EN ÇOK ETKİLENENLER ARASINDA"

"Covid-19 salgını hayatın her alanında önemli zorluklar ortaya çıkarttı ve engelli bireylerin en çok etkilenenler arasında olduğunu biliyoruz. Türkiye, pandemiye rağmen Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme ve 2030 gündemi çerçevesinde engelli bireyleri kapsayıcı bir yaklaşımla hem politika oluşturma hem de politikaların uygulanması açısından önemli adımlar atmaya devam etti. Kimseyi geride bırakmayan bir toplum vizyonuyla hareket eden Türkiye, toplumsal kalkınmanın asli unsuru olarak her bireye öncelik vermektedir. Politikalarımızı ve hizmetlerimizi, insan haklarını temel alan bir yaklaşımla, engelli bireyleri kapsayıcı bir bakış açısıyla oluşturuyoruz. 2005 yılında çıkarılan Engelliler Hakkında Kanun, bu felsefenin en önemli yansıması olan ana politikamızın temelini oluşturmaktadır. Engelli bireylerin katılımı konusunda son 20 yılda ulaştığımız seviye, gelecek için daha ileri bir noktayı hedeflememizde bize rehberlik etti. Özellikle kapsayıcı bilgi ve iletişim ve teknolojilerin geliştirilmesinde, istihdam çeşitliliğinin artırılmasında ve engelli bireylerin haklarının ve bağımsız yaşamlarının korunmasını destekleyen insani acil durumların ele alınmasında önemli ilerleme kaydedilmiştir."