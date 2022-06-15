SON DAKİKA: Rüşvet skandalı ile gündeme gelmişti! Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP’den ihraç edildi

200 BİN DOLAR PARAYI MAKAM ODASINDA ALDI

İddiaya göre rüşvet skandalı şöyle gelişti:

Bilecik Belediye Başkanı Danışmanı ve belediye iştiraklerinden Kayı A.Ş. isimli firmanın yönetim kurulu başkanı olan Selçuk Erdağı, bina ruhsatı almak isteyen bir kişiden ruhsat bedeli için 400 bin lira, yapımı devam eden ve tahmini 42 milyon lira bedel belirlenecek olan alışveriş merkezinin işlemlerini takip etmek için başka bir kişiden ise 5 milyon lira istedi.