SON DAKİKA: Rüşvet skandalı ile gündeme gelmişti! Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP’den ihraç edildi

Son dakika haberleri: Rüşvet soruşturması kapsamında görevden alınan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, CHP'den ihraç edildi.
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI
İçişleri Bakanlığı, Bilecik Belediyesindeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle Belediye Başkanı Semih Şahin'i geçici olarak görevden uzaklaştırmıştı.
NE OLMUŞTU?
CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanı Selçuk Erdağı, bir AVM'nin işlemlerini takip etmek için 330 bin dolar istemiş ve 220 bin doları önceki gün belediye binasındaki makam odasında alırken polis operasyonuyla suçüstü yakalanmıştı.
200 BİN DOLAR PARAYI MAKAM ODASINDA ALDI
İddiaya göre rüşvet skandalı şöyle gelişti:
Bilecik Belediye Başkanı Danışmanı ve belediye iştiraklerinden Kayı A.Ş. isimli firmanın yönetim kurulu başkanı olan Selçuk Erdağı, bina ruhsatı almak isteyen bir kişiden ruhsat bedeli için 400 bin lira, yapımı devam eden ve tahmini 42 milyon lira bedel belirlenecek olan alışveriş merkezinin işlemlerini takip etmek için başka bir kişiden ise 5 milyon lira istedi.
Erdağı'nın kendisinden AVM'nin işlemlerini takip etme maksatlı 200 bin dolar nakit, 130 bin dolar da senet olmak üzere anlaşmaya varıldığını belirten mağdur, polise ihbarda bulundu.
Bilecik KOM Şubesi ekiplerinin operasyonuyla Erdağı, belediyedeki makam odasında 200 bin dolar nakit parayı alırken suçüstü yakalandı.
RÜŞVETÇİ ERDAĞI TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Erdağı, Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemede rüşvet suçundan tutuklandı. İfadeler doğrultusunda aralarında belediye çalışanı olan 3 kişinin daha gözaltına alındığı, soruşturmanın geniş çaplı sürdüğü öğrenildi.
SKANDAL OLAY 1 YIL ÖNCE DEŞİFRE OLMUŞTU
SABAH, Bilecik Belediyesi'nde dönen rüşvet çarkını yaklaşık bir yıl önce duyurmuştu. Belediye Başkanı Semih Şahin, seçimleri kazandıktan sonra İstanbul'dan bir ekip getirerek belediyedeki kritik noktalara yerleştirmişti. Bu ekibin başında yer alan Selçuk Erdağı'nı da kendisine danışman yapıp, Kayı A.Ş.'nin başına getirmişti.
Şahin'le ilgili rüşvet söyentilerini araştıran SABAH, Şubat 2021'de eski belediye başkanı ve milletvekili CHP'li Mehmet Seven'in, "Bilecik'e gelen yatırımların ihalesini alan müteahhitlerden, kurum müdürlerinden ve Bilecik'te inşaat yapan müteahhitlerden rüşvet isteniyor" sözleri ile iddiayı kamuoyuna duyurmuştu. Belediye Başkanı Semih Şahin ise yerel bir kanalın canlı yayınında, "İspata davet ediyorum. İspatlayamazsanız şerefsizsiniz" demişti. Şimdi danışmanı rüşvet alırken yakalanan Şahin, bu gelişme karşısında suspus oldu.SABAH Bilecik'teki rüşvet skandalını ortaya çıkarmıştı! CHP'li başkan Semih Şahin görevden alındı SON DAKİKA! CHP'li İl Başkanı'ndan CHP'li Belediye Başkanı'na: O bir hırsız arkasında durmam CHP’li Başkan Semih Şahin’in rüşvetle gelen lüks hayatı! Bodrum’da 8 milyonluk villa aldı Rüşvet skandalı ile gündeme gelmişti: CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin görevden uzaklaştırıldı