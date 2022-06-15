CHP’de mızrak çuvala sığmadı: İhraç, görevden alınma, disipline sevk!

Soruşturma kapsamında, Başkan Öz'ün, akrabası olan Ö.E.'ye belediyeden alacaklarının tahsili karşılığında ikamet ettiği evin kira, internet faturası ve mobilya bedellerini ödettirdiği, bir şirketten ihaleler karşılığında daire aldığı belirlendi. Ayrıca Bülent Öz'ün çocuklarının eğitim masraflarının belediyeden taahhüt işi alan başka bir yüklenici tarafından karşılandığı, bir danışmanlık firmasına ödenecek ücretin bir kısmını Öz'ün aldığı tespit edildi. Öz, 1 Haziran'da çıkarıldığı hâkimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İçişleri Bakanlığı ise Öz'ü geçici olarak görevinden uzaklaştırdı.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

İhracı istenen diğer isim de CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan oldu. Özcan hakkında CHP Merkez Yönetim Kurulu'nca kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi kararlaştırıldı. CHP yönetiminin disipline sevk gerekçesi olarak, Tanju Özcan'ın 16 Mayıs'taki belediye meclis toplantısında el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım, ayıp oluyor" sözleri ve bundan dolayı yapılan protestoya dans ederek karşılık vermesi gösterildi.

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