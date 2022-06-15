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Giriş Tarihi: 15.6.2022 10:55

Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

İHA
Eskişehir’de FETÖ operasyonunda 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Ankesörlü/kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları, operasyonel hatlar üzerinden mahrem imamlarla irtibatlarının bulunduğu şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, örgütün sözde 'Emniyet yapılanmasına' bağlı oldukları iddiasıyla açığa alınan 1'i komiser, 5'i polis memuru ve 1'i eski polis kolejinden ilişiği kesilen öğrenci olan 7 şüpheli gözaltına alındı.

MAHREM İMAMLARLA İRTİBATLARI TESPİT EDİLDİ

Ankesörlü/kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları, operasyonel hatlar üzerinden mahrem imamlarla irtibatlarının bulunduğu ve ifade teşhislerde adı geçtiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 7 şüpheli adliyeye sevk edildi
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