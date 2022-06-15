Diyarbakır’da FETÖ operasyonu

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri halkın yoğun olduğu bölgelerde risk analizi çalışmaları yaptı. Gerçekleştirilen çalışma sonucunda polis, hakkında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ihraç polis memuru H.F.Ö Diyarbakır Tren Garı'nda yakaladı. Polis yine hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ firarisi ve terör örgütünün eğitim kurumlarında öğretmenlik yapan A.G.'yi ise Kayapınar ilçesindeki Fırat Bulvarı üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Polisin kimlik bilgilerinin tespiti sırasında kardeşlerine ait olan kimlikleri kullandıkları anlaşılan firari FETÖ mensuplarına "başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması" suçundan adli işlem yapıldı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan terör örgütü mensubu 2 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.