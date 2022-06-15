İHA ve SİHA’lar ihracat şampiyonunu değiştirdi

Türkiyeİhracatçılar Meclisi, 27 sektörün ihracat şampiyonlarını açıkladı. Baykar, global havacılık sanayi şirketleri için ürettiği uçak yapısallarının katkısıyla uzun yıllardır sektörün ihracat şampiyonu olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) geride bıraktı. Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar AKINCI Taarruzi İHA ile son yıllarda dünyada ilgi gören Baykar, yaptığı sözleşmelerle ihracat gelirini sürekli artırıyor. Şirket, geçen yıl yaptığı 664 milyon dolarlık SİHA ihracatıyla savunma ve havacılık sanayisinin yeni ihracat şampiyonu oldu. Bu miktar, şirketin 2021 cirosunun yüzde 80'den fazlasına karşılılık geldi. İlk milli İHA ihracatını 2012'de gerçekleştiren Baykar, Bayraktar TB2 için 21 ülkeyle sözleşme imzaladı. Dünyanın en fazla ülkeye ihraç edilen İHA'sı olan Bayraktar TB2 için yoğun bir üretim ve teslimat trafiği sürüyor. Bayraktar AKINCI TİHA için de 3 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı.