İşçilerin İBB protestosunda 2’nci gün

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş'de çalışan, DİSK'e bağlı Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası (BTO-Sen) işçilerinin başlattığı eylem 2'nci gününe girdi. Sözleşmesiz, zamsız ve mobbinge maruz kaldıkları gerekçesiyle Saraçhane Parkı'nda protestolarına devam eden işçiler, haklarını alana kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtti. İşçiler, zam taleplerinin yanı sıra İBB yönetiminin kendilerine uyguladığı mobbingi de sona erdirmesini, mobbing uygulayan yöneticilerin soruşturulmasını istedi.