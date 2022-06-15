Haberler Gündem Haberleri “Kargo Paketi” süsü vererek gizlemişler… 97.5 kilogram uyuşturucuyla yakalandılar
Giriş Tarihi: 15.6.2022 11:16 Son Güncelleme: 15.6.2022 11:24

“Kargo Paketi” süsü vererek gizlemişler… 97.5 kilogram uyuşturucuyla yakalandılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
“Kargo Paketi” süsü vererek gizlemişler… 97.5 kilogram uyuşturucuyla yakalandılar

İstanbul’da dört uyuşturucu satıcısı yakalandı. 97.5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon anları ve “Kargo Paketi” kamuflajı verilerek gizlenen uyuşturucu maddelerin bulunduğu anlar polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Avcılar, Bakırköy ve Beylikdüzü İlçeleri'nde peş peşe seri uyuşturucu operasyonları düzenledi. 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam dört uyuşturucu satıcısı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 87 kilogram kısaca "MET" olarak adlandırılan Metamfetamin isimli uyuşturucu madde, altı kilogram Kokain maddesi, dört kilo 500 gram Hint Keneviri maddesi ele geçirildi. 97.5 kilogram uyuşturucuYa el konuldu. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dört uyuşturucu satıcısı da tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Operasyon anları ve "Kargo Paketi" kamuflajı verilerek gizlenen uyuşturucu maddelerin bulunduğu anlar polis kameralarına yansıdı.

"Kargo Paketi" süsü vererek gizlemişler… 97.5 kilogram uyuşturucuyla yakalandılar | Video

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“Kargo Paketi” süsü vererek gizlemişler… 97.5 kilogram uyuşturucuyla yakalandılar
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