İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Avcılar, Bakırköy ve Beylikdüzü İlçeleri'nde peş peşe seri uyuşturucu operasyonları düzenledi. 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam dört uyuşturucu satıcısı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 87 kilogram kısaca "MET" olarak adlandırılan Metamfetamin isimli uyuşturucu madde, altı kilogram Kokain maddesi, dört kilo 500 gram Hint Keneviri maddesi ele geçirildi. 97.5 kilogram uyuşturucuYa el konuldu. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dört uyuşturucu satıcısı da tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Operasyon anları ve "Kargo Paketi" kamuflajı verilerek gizlenen uyuşturucu maddelerin bulunduğu anlar polis kameralarına yansıdı.

"Kargo Paketi" süsü vererek gizlemişler… 97.5 kilogram uyuşturucuyla yakalandılar | Video