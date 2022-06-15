Kemalettin Yılmaztekin’e AK Parti’de önemli görev

26. Dönem AK parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin'in, AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşler Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildiği açıklandı.

KEMALETTİN YILMAZTEKİN KİMDİR?

20 Haziran 1980'de Şanlıurfa Akçakale'de doğdu. Baba adı İmam Bakır, anne adı Şemse Bakır. Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Kuruluşundan itibaren Ak Parti'de aktif siyasetin içinde oldu. Ankara İl Seçim Uzmanı, İl Hukukçusu ve İl Eğitimcisi gibi görevlerde bulunduktan sonra Ak Parti 4. Olağan Ankara İl Kongresinde Ak Parti Ankara İl Disiplin Kurulu Üyeliğine, ardından Ankara İl Disiplin Kurulu Başkanlığına seçildi. Çok iyi düzeyde Arapça ve iyi düzeyde İngilizce bilen Yılmaztekin, evli ve 1 çocuk babasıdır.