Kuruluşunun 183’üncü yılında Geleneksel Jandarma Yemeği

Jandarma Genel Komutanlığının 183'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Balmumcu Jandarma Sosyal Tesislerinde saat 20.00'de Geleneksel Jandarma Yemeği programı gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından gerçekleştirilen programa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1'inci Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehit yakınları, gazi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, yaptığı konuşmada, Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşundan bu yana sevgi ve güvenle anıldığını söyledi. Topçu, "Devletin halka açılan penceresi konumunda olan Jandarma Genel Komutanlığı, emniyet teşkilatımız ve diğer kurum ve kuruluşlarla tam bir uyum içinde görevlerini icra ederken; yürürlükteki kanunları ve nizamları kendisine rehber almakta ve bağrından çıktığı milletinden aldığı destekle fedakârca görev yapmaktadır. Bizler bu azim ve inancımızı; aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz ile ailelerinin vatan, millet ve bayrak için gösterdikleri fedakârlıklardan almaktayız" dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise "Vatanımızın her karışında, kanun üstünlüğünü hakim kılmak devletimizin asli görevidir. Bu noktada şehadet ve gazilik onuruyla taçlanmış şanlı bir maziye sahip Jandarma teşkilatımız 183 yıldır, asayişten teröre, geniş bir alanda, kahramanca mücadelesiyle şer odakların korkulu rüyası, vatanımızın yılmaz bekçisidir" diye konuştu.