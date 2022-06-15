Kuruluşunun 183’üncü yılında Geleneksel Jandarma Yemeği



İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, yaptığı konuşmada, Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşundan bu yana sevgi ve güvenle anıldığını söyledi. Topçu, "Devletin halka açılan penceresi konumunda olan Jandarma Genel Komutanlığı, emniyet teşkilatımız ve diğer kurum ve kuruluşlarla tam bir uyum içinde görevlerini icra ederken; yürürlükteki kanunları ve nizamları kendisine rehber almakta ve bağrından çıktığı milletinden aldığı destekle fedakârca görev yapmaktadır. Bizler bu azim ve inancımızı; aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz ile ailelerinin vatan, millet ve bayrak için gösterdikleri fedakârlıklardan almaktayız" dedi.