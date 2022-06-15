SON DAKİKA | Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkeden de Türkiye'nin haklı beklentilerinin karşılandığı somut adımlar görmeden, terörizmle mücadele ve savunma sanayii işbirliği konusunda paradigma değişikliğine gidileceğine dair yazılı taahhütler verilmeden süreçte ilerleme sağlanamayacağını vurguladı.

STOLTENBERG'DEN AÇIKLAMA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım sürecini ve Türkiye'nin endişelerini ele aldığını bildirdi.